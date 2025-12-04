Πατριάρχης, Μάγιστρος η Σακελλάριος ήταν ο Αντώνιος Β’ Καυλέας, που έκανε την Μαρία Μπεκατώρου να «λυγίσει»;

Μία ερώτηση, ήταν αρκετή στο «Chase», για να κάνει την Μαρία Μπεκατώρου να κοκκινίσει, να γελάσει και να αντιδράσει στο πλατό.

Πιο συγκεκριμένα, στο επεισόδιο που προβλήθηκε εχθές, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η παρουσιάστρια υποδέχτηκε τους παίχτες και αμέσως μετά ανέλαβε δράση έτσι ώστε να εκφωνήσει τις ερωτήσεις που καλούνταν να απαντήσει τόσο ο διαγωνιζόμενος όσο και το «Γεράκι».

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ωστόσο, έφτασε η επίμαχη ερώτηση: «Ποιο αξίωμα κατείχε στο Βυζάντιο ο Αντώνιος Β’ ο Καυλέας», μία πρόταση που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει εξ αρχής η Μαρία Μπεκατώρου, ενώ γελώντας, πήρε μία ανάσα και επαναδιατύπωσε.

Η τρεις πιθανές απαντήσεις για το αξίωμα του Αντώνιου Β’ ήταν «Πατριάρχης», «Μάγιστρος» ή «Σακελλάριος». Ο παίχτης λοιπόν, επέλεξε να απαντήσει «δια της ατόπου», απορρίπτοντας να τελούσε ο Βυζαντινός χρέη «πατριάρχου».

Η απάντησή του ωστόσο, φάνηκε να είναι λανθασμένη.

Το «Γεράκι» με τη σειρά του, αν και είχε απαντήσει λάθος, έδωσε τις κατάλληλες ετυμολογικές εξηγήσεις για την λέξη που έκανε την Μαρία Μπεκατώρου να κοκκινίσει και η ροή του παιχνιδιού συνεχίστηκε κανονικά, έχοντας χαρίσει νωρίτερα στιγμές γέλιου.

Η Μαρία Μπεκατώρου, έδωσε ρεσιτάλ, προσπαθώντας να εξηγήσει την ετυμηγορία, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο όρος, ετυμολογικά σημαίνει «κλαδί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deoqb4j2ps1t?integrationId=40599y14juihe6ly}