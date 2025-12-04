Διαρρεύσαν σημείωμα από πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών επικαλείται το περιοδικό Spiegel.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, φέρεται να προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι «υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία» ανέφερε το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, το οποίο επικαλείται διαρρεύσαν σημείωμα από πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαίων ηγετών.

Το Spiegel ανέφερε ότι έλαβε ένα σημείωμα στα αγγλικά που συνοψίζει την τηλεφωνική επικοινωνία, και το οποίο, όπως ισχυρίζεται, περιλαμβάνει αποσπάσματα όσων ανέφεραν κάποιοι από τους συμμετέχοντες.

Το περιοδικό ισχυρίζεται ότι ο Μακρόν μίλησε για «μεγάλο κίνδυνο» για τον Ζελένσκι, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να προσθέτει ότι ο Ουκρανός πρόεδρος - που επίσης συμμετείχε στην τηλεφωνική συνομιλία - έπρεπε να είναι «πολύ προσεκτικός».

«Παίζουν παιχνίδια και με εσάς και με εμάς», φέρεται να είπε ο Μερτς και το περιοδικό καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ήταν αναφορά στην αποστολή του Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα.

Το περιοδικό ανέφερε ότι και άλλοι ηγέτες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, με τον Φινλανδό Αλεξάντερ Στουμπ να φέρεται να είπε «δεν πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους».

Ακόμα και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε - ο οποίος δημόσια είναι πολύ επαινετικός προς τον Τραμπ - φέρεται να δήλωσε ότι συμφωνεί με τον Αλεξάντερ «πως πρέπει να προστατεύσουμε τον Βολοντίμιρ».

Το Der Spiegel αναφέρει ότι μίλησε με «αρκετούς» συμμετέχοντες στην τηλεφωνική συνομιλία, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι έλαβε χώρα και δύο από αυτούς φέρεται να είπαν ότι τα αποσπάσματα «αναπαράχθηκαν με ακρίβεια».

Εκπρόσωπος του Ζελένσκι αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και το γραφείο του Μερτς, ενώ το Μέγαρο των Ηλυσίων αμφισβήτησε τα αποσπάσματα που αποδίδονται στον Μακρόν.

Με πληροφορίες από Guardian