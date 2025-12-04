«Είτε θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη δύναμη των όπλων, είτε τα ουκρανικά στρατεύματα θα τα εγκαταλείψουν και θα σταματήσουν να πολεμούν εκεί», τόνισε ο Β. Πούτιν.

Η Ρωσία θα καταλάβει το Ντονμπάς, καθώς και τις νότιες-ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, προειδοποίησε σήμερα Πέμπτη ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας στο India Today.

«Όλα καταλήγουν σε αυτό. Είτε θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη δύναμη των όπλων, είτε τα ουκρανικά στρατεύματα θα τα εγκαταλείψουν και θα σταματήσουν να πολεμούν εκεί», τόνισε ο Β. Πούτιν στον ινδικό ειδησεογραφικό σταθμό πριν την επίσκεψή του στο Νέο Δελχί, όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Η δήλωση του Ρώσου ηγέτη έρχεται κατά τη διάρκεια ενός ακόμη γύρου διαπραγματεύσεων που ηγήθηκαν Αμερικανοί αξιωματούχοι και επιβεβαιώνει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να υποχωρήσει από τους πολεμικούς του στόχους.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 80% της περιοχής του Ντονμπάς, που αποτελείται από το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ. Η Ρωσία ισχυρίστηκε αυτή την εβδομάδα ότι κατέλαβε την κεντρική πόλη Ποκρόφσκ, ένα ισχυρισμό που απέρριψε η Ουκρανία.

Η παραχώρηση του Ντόνμπας είναι ένα από τα σημεία του αμερικανικού σχεδίου των 28 σημείων, που είχε προκαλέσει την έντονη κριτική Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει επανειλημμένα δεσμευτεί ότι η Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει το Ντόνμπας στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

