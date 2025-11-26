«5Χ5» Celebrity με τον Θάνο Κιούση – Σήμερα το απόγευμα στις 17:30.

Λάμψη, γέλιο και μοναδικές απαντήσεις έρχονται καθημερινά στις 17:30 στο «5X5» CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση, ο οποίος υποδέχεται στο πλατό του «5Χ5» αγαπημένους celebrities που παίζουν όχι μόνο για να βοηθήσουν τους παίκτες να φτάσουν στον μεγάλο τελικό, αλλά και για φιλανθρωπικό σκοπό!

«5Χ5»: Όσα θα δούμε σήμερα, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στις 17:30 με τον Θάνο Κιούση

Ο Θάνος Κιούσης μάς καλωσορίζει σε ένα ακόμα «5X5» CELEBRITY άκρως λαμπερό και διασκεδαστικό με δύο ομάδες και δύο απρόβλεπτους celebrity αρχηγούς, που έχουν κάνει την έρευνά τους και έρχονται για να παίξουν και να «αποκαλύψουν» τις απρόβλεπτες απαντήσεις, που θα τους χαρίσουν την πολυπόθητη νίκη!

Η Πηνελόπη Πλάκα και ο Τόλης Παπαδημητρίου θα είναι «αντίπαλοι» σε 2 άκρως διασκεδαστικά επεισόδια με στόχο να κερδίσουν πόντους και να φτάσουν σε έναν διαφορετικό τελικό για καλό σκοπό, στηρίζοντας το έργο του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που εδώ και 30 χρόνια βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί και οικογένεια που έχει ανάγκη.

Η Πηνελόπη Πλάκα εκτός από ταλαντούχα ηθοποιός είναι και master στη μαγειρική και αφού μοιράσει σε όλους παντόφλες μίας χρήσης, παίρνει θέση στο πλατό του «5X5» CELEBRITY με έναν και μόνο στόχο: τη νίκη!

Απέναντί της παίζει ο Τόλης Παπαδημητρίου, ο οποίος είναι «πολυεργαλείο», καθώς είναι ηθοποιός, σεναριογράφος, θεατρικός συγγραφέας, αλλά και σκηνοθέτης.

Αφού ήπιε έναν τετραπλό καφέ και ζήτησε να τον ξεματιάσουν δήλωσε πανέτοιμος για τη μάχη του «5X5» CELEBRITY αποφασισμένος να κερδίσει!

Ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνει η πιο κεφάτη και «αποκαλυπτική» αναμέτρηση, γεμάτη γέλιο, φαντασία και πολλά απρόοπτα!

{https://www.youtube.com/watch?v=zt0BRt_0T-Y}

Ποια ομάδα θα βρει τις πιο δημοφιλείς απαντήσεις; Ποιος celebrity θα φύγει νικητής;

Σε κάθε επεισόδιο του «5X5» CELEBRITY οι λαμπεροί και αγαπημένοι αρχηγοί οδηγούν τις ομάδες τους σε επικές μάχες…

Λάθος απαντήσεις, αστεία, ευτράπελα, εκρήξεις γέλιου και απίθανες ατάκες δίνουν έναν ξεχωριστό τόνο σε κάθε γύρο του πιο απρόβλεπτου παιχνιδιού απαντήσεων και τα απογεύματά μας γίνονται ακόμα πιο παιχνιδιάρικα και διασκεδαστικά!

Και στο τέλος; Ένας διαφορετικός τελικός, με έναν μεγάλο σκοπό. Γιατί οι νίκες αποκτούν μεγαλύτερη αξία, όταν παίζεις… για καλό. Εξάλλου, όπως συμβαίνει πάντα, από το «5Χ5» κανείς δεν φεύγει χαμένος!

«5Χ5» CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση - Καθημερινά στις 17:30 στον ΑΝΤ1.