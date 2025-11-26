Νέο επεισόδιο «HOTΕΛ ΕΛVIRA», Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 21:00.

Ένας φυσιολάτρης απειλεί με μήνυση το ξενοδοχείο στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς HOTΕΛ ΕΛVIRA, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 21:00, στο MEGA.

Η ιδιότυπη συσκευή του Ηλία που εντοπίζει τα επίπεδα τοξικότητας, δίνει μια ακόμη μοχθηρή ιδέα στον Παντελή. Θα προλάβει ο Χάρι να προειδοποιήσει την Ελβίρα για την επικείμενη άφιξη του επόπτη της Raptor;

«HOTΕΛ ΕΛVIRA»: Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς;

Επεισόδιο 19 - «Toxic» (Σάββατο 29 Νοεμβρίου)

Μετά την παρακολούθηση περιβαλλοντικού σεμιναρίου, ο Ηλίας αποκτά ένα γκατζετάκι που καταγράφει ποσοστά τοξικότητας.

Ο Παντελής εκμεταλλεύεται την εμμονή του και τον στέλνει στο HOTΕΛ ΕΛVIRA να κάνει μετρήσεις εκεί. Για κακή τύχη όλων, στο ξενοδοχείο διαμένει ένας φυσιολάτρης, παρατηρητής πουλιών, που γοητεύεται από τα ψέματα του Γιάννη για δήθεν σπάνια πτηνά στον υδροβιότοπο πέριξ του κτιρίου.

Γρήγορα όμως υποπτεύεται πως γύρω του δεν είναι όλοι φυσιολάτρες, βλέποντας τον Θεμιστοκλή να πηγαίνει για κυνήγι, αλλά και τις μετρήσεις που καταγράφει το μηχανηματάκι του Ηλία.

{https://www.youtube.com/watch?v=-qdSBynt5-g}

Στην προσπάθεια της να γλιτώσει τη μήνυση για περιβαλλοντική αμέλεια, η Ελβίρα αποφεύγει τον Χάρι που την κυνηγάει επίμονα για να της πει ότι έρχεται επόπτης από την Raptor, ο περιβόητος μίστερ Σμίθ.

Γκεστ επεισοδίου: Θανάσης Δήμου, Michael Edwards