Δάσκαλοι και καθηγητές προκηρύσσουν καθημερινές στάσεις εργασίας στα σχολεία, τα αιτήματά τους.

Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνει η εκπαιδευτική κοινότητα μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, καθώς ΟΛΜΕ και ΔΟΕ προχωρούν σε καθημερινές στάσεις εργασίας έως και τις 23 Δεκεμβρίου, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νόμου 4823/2021 για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών.

3ωρες στάσεις εργασίας από την ΟΛΜΕ

Η ΟΛΜΕ, εφαρμόζοντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Προέδρων των ΕΛΜΕ (11/02/23), προκήρυξε τρίωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια, από τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου έως την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου. Η Ομοσπονδία καλεί τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αξιοποιήσουν τις στάσεις για να εμποδίσουν την παρουσία αξιολογητών μέσα στις τάξεις.

Καθημερινή στάση εργασίας μίας ώρας από τη ΔΟΕ

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΔΟΕ ανακοίνωσε καθημερινές στάσεις εργασίας διάρκειας μίας (1) ώρας για όλο το διάστημα 1–23 Δεκεμβρίου 2025.Οι στάσεις ισχύουν για όλο το σχολικό ωράριο, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που στοχεύουν στην αποτροπή της εφαρμογής του νόμου και της συναφούς Υπουργικής Απόφασης 9950/ΓΔ5 (ΦΕΚ 388/27-01-2023).

Περιθώριο για επιπλέον στάσεις

Όπου απαιτείται μεγαλύτερη κάλυψη, οι τοπικοί Σ.Ε.Π.Ε. καλούνται να αποφασίζουν συμπληρωματικές ώρες στάσεων, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης προστασία των συναδέλφων που επιλέγουν να μη συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης.