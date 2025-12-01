Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη αναλάβει την υπόθεση και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Διάρρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο δημαρχείο Σαρωνικού, σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου Δημήτρη Παπαχρήστου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη αναλάβει την υπόθεση και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, «Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν καταγράφονται ήδη και θα αποκατασταθούν άμεσα, ενώ ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις δημοτικές εγκαταστάσεις. Απο αύριο οι υπηρεσίες του Δήμου θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, χωρίς καμία διακοπή».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Παπαχρήστου:

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκε διάρρηξη στο Δημαρχείο Σαρωνικού. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη αναλάβει την υπόθεση και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: καμία εγκληματική ενέργεια δεν πρόκειται να μας πτοήσει. Παραμένουμε σταθεροί και προσανατολισμένοι στο έργο μας, με ψυχραιμία, αίσθημα ευθύνης και πλήρη αποφασιστικότητα να προστατεύσουμε τον Δήμο και τους συμπολίτες μας.

Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν καταγράφονται ήδη και θα αποκατασταθούν άμεσα, ενώ ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις δημοτικές εγκαταστάσεις.

Απο αύριο οι υπηρεσίες του Δήμου θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, χωρίς καμία διακοπή».

