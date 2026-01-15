Δεν «ευδοκίμησε» όπως θα ήθελαν το σχέδιο διαρρηκτών στην Γλυφάδα.

Τρεις άνδρες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισέβαλαν σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Γλυφάδα το απόγευμα της 15ης Ιανουαρίου. Ενώ διερευνούσαν τον χώρο, έγιναν αντιληπτοί από κάτοικο γειτονικής πολυκατοικίας.

Ενστικτωδώς, ο αυτόπτης μάρτυρας της δράσης των τριών νεαρών προσπάθησε να πιάσει τον έναν διαρρήκτη, ενώ οι συνεργοί του τράπηκαν σε φυγή.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το MEGA, φαινόμενα διαρρήξεων στην περιοχή είναι αρκετά συνηθισμένα φαινόμενα. Στις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης (14/01), γυναίκα ειδοποίησε τις Αρχές για κουκουλοφόρο, ο οποίος βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, αλλά ο ύποπτος είχε ήδη φύγει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfpdcmabh675?integrationId=40599y14juihe6ly}