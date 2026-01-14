Οι δράστες άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (14/01) σε ενεχυροδανειστήριο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άγνωστοι εισέβαλαν στην επιχείρηση που βρίσκεται στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, ο ένας εξ αυτών κρατώντας όπλο. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ακούστηκε πυροβολισμός, χωρίς όμως να αναφερθεί τραυματισμός. Οι δράστες άρπαξαν μία τσάντα με χρήματα και κοσμήματα, ενώ τράπηκαν σε φυγή με αυτοκίνητο. Οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται οι δράστες να είχαν συνεργούς.

Έρευνες για το περιστατικό διεξάγει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.