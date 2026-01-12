Έπειτα από αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Δύο Τούρκοι, 38 και 30 ετών και μία 28χρονη Γαλλίδα συνελήφθησαν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, έπειτα από επιχείρηση της αστυνομίας σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Επίσης, προσήχθησαν άλλοι έξι Τούρκοι, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν διαπιστώθηκε κάτι σε βάρος τους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης έγιναν έρευνες σε τέσσερα σπίτια.

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι όπου μένουν ο 38χρονος και η 28χρονη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 124 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγαριλίκι με ακατέργαστη κάνναβη, 2 κινητά τηλέφωνα και 200 ευρώ.

Ο 38χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σε πάρκινγκ νοσοκομείου. Στο ίδιο όχημα επέβαινε ο 30χρονος και άλλο ένα άτομο, οι οποίοι προσήχθησαν.

Στη συνέχεια, ο 30χρονος συνελήφθη καθώς διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του Ερυθρά Αγγελία διεθνών αναζητήσεων της INTERPOL και αναζητούνταν από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να δικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών.