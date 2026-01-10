Στο σημείο έσπευσαν αρμόδιες Αρχές προκειμένου να διερευνήσουν τα πλήρη αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το περιστατικό.

Αναστάτωση προκλήθηκε σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν κομμάτι από την οροφή έπεσε τραυματίζοντας μία γυναίκα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον αυχένα.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν κινηματογραφικές με τον κόσμο να επιχειρεί να απομακρυνθεί από τον χώρο του ατυχήματος, καθώς υπήρχε φόβος να ξηλωθεί και άλλο τμήμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Στον χώρο έσπευσε μονάδα του ΕΚΑΒ προκειμένου η τραυματισμένη γυναίκα να διακομιστεί στο νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου».

Δείτε βίντεο από το emakedonia.gr:

{https://www.youtube.com/shorts/Uh0_FIruD58}