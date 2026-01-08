Εκτός εαυτού ο άνδρας που εισέβαλε στο δημαρχείο Αγρινίου.

Επεισόδιο σημειώθηκε στο δημαρχείο Αγρινίου, όπου ένας άνδρας επιτέθηκε με ομπρέλα στον δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου και φέρεται να δάγκωσε υπάλληλο.

Ο άνδρας μπήκε στο γραφείο του δημάρχου, αφού προηγουμένως χτυπούσε οργισμένος τις πόρτες γραφείων στον ίδιο όροφο. Στη συνέχεια επιτέθηκε φραστικά και με μία ομπρέλα στον Γιώργο Παπαναστασίου, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας sinidisi.

Ο δήμαρχος και εργαζόμενοι προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν, αλλά ο άνδρας ήταν εκτός εαυτού και φέρεται να δάγκωσε υπάλληλο. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο και περιπολικό και ο άνδρας οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας.

Ο συγκεκριμένος άνδρας στο παρελθόν είχε μπει φωνάζοντας σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ενώ φέρεται πως επί μήνες καλούσε σε τηλέφωνα του δήμου και έβριζε, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.