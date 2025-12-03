Μέχρι την Παρασκευή παρατείνεται η απεργία των οδηγών ταξί στην Αττική.

Νέα 24ωρη απεργία ανακοίνωσαν οι οδηγοί ταξί Αττικής μέχρι και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, παρατείνοντας την απεργία που ξεκίνησε την Τρίτη και η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για δυο μέρες.

Παράλληλα, Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί προειδοποιεί για νέες απεργιακές κινητοποίησης μετά τις γιορτές.

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Τετέρτης οι απεργοί οδηγοί ταξί έφτασαν στο υπουργέιο Μεταφροών γαι να διαμαρτυρηθούν. Ωστόσο εκεί επικράτησε ένταση λίγο πριν από τις 14:00 έξω από την πύλη του υπουργείο, όταν οδηγοί ταξί επιχείρησαν να μπουν στο κτίριο ζητώντας να μιλήσουν με τους αρμόδιους για τα αιτήματά τους.

Δυνάμεις των ΜΑΤ, που ήταν παρατεταγμένες στο σημείο,τους απέτρεψαν κάνοντας χρήση χημικών, γεγονός που κλιμάκωσε το ήδη τεταμένο κλίμα.

