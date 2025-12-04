Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.402.914 άτομα, αριθμός αυξημένος κατά 0,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σταθερή ενίσχυση της απασχόλησης καταγράφει η έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.402.914 άτομα, αριθμός αυξημένος κατά 0,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Παράλληλα, οι άνεργοι μειώθηκαν στα 393.162 άτομα, σημειώνοντας πτώση 4,5% σε τριμηνιαία βάση και 8,2% σε ετήσια, με το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί στο 8,2%.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι τα άτομα εκτός εργατικού δυναμικού ανήλθαν σε 4.204.623, με τη βασική ηλικιακή ομάδα κάτω των 75 ετών να φτάνει τα 2.959.279 άτομα. Ο αριθμός αυτός καταγράφει μείωση 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η νέα έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για το τρίτο τρίμηνο του 2025, παρότι καταγράφει βελτίωση της απασχόλησης, αναδεικνύει και μια σειρά από ανησυχητικά στοιχεία που σκιαγραφούν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Πρώτο και σημαντικότερο, το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων παραμένει εξαιρετικά υψηλό, φτάνοντας το 58,7% του συνόλου των ανέργων. Παρά τη μείωση της συνολικής ανεργίας, περισσότεροι από τους μισούς ανέργους παραμένουν εκτός εργασιακής αγοράς για ένα έτος ή και περισσότερο, γεγονός που δυσχεραίνει την επανένταξή τους και επιτείνει το πρόβλημα της εργασιακής απαξίωσης.

Επίσης, το 22% των ανέργων δηλώνει ότι δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν, ένδειξη επίμονης δυσκολίας εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας. Με βάση τα στοιχεία, η νεανική ανεργία επιμένει, καθώς το ποσοστό των νέων 15–19 ετών που είναι άνεργοι ανέρχεται στο 25,1%, το υψηλότερο όλων των ηλικιακών ομάδων.

Αρνητική είναι και η γεωγραφική εικόνα. Οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας εμφανίζουν ποσοστά ανεργίας 16,5% και 10,5% αντίστοιχα, υπερδιπλάσια ή σημαντικά υψηλότερα του εθνικού μέσου όρου.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η μεγάλη μείωση της απασχόλησης σε ολόκληρους παραγωγικούς κλάδους. Η γεωργία, δασοκομία και αλιεία καταγράφει πτώση 17,8% σε ετήσια βάση, ενώ σημαντικές απώλειες παρουσιάζουν τα ορυχεία (-30,5%) και η επεξεργασία νερού και αποβλήτων (-20,5%). Η συρρίκνωση αυτών των τομέων υποδηλώνει εγκατάλειψη παραδοσιακών δραστηριοτήτων και περιορισμό θέσεων εργασίας σε κλάδους κρίσιμους για την περιφερειακή οικονομία.

Σε επίπεδο απασχολουμένων, οι ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς καταγράφουν ετήσια μείωση 19,8%, ενώ πτώση άνω του 19% παρουσιάζουν και οι βοηθοί οικογενειακών επιχειρήσεων, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα συρρίκνωσης της μικρής επιχειρηματικότητας.