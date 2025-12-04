Έρχεται το νέο έτος η προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις στη ΔΥΠΑ.

Η ΔΥΠΑ ετοιμάζεται να ενισχύσει σημαντικά το προσωπικό της το 2026 με μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, καλύπτοντας ανάγκες σε διοικητικό, τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό.

Συνολικά προβλέπονται 60 νέες μόνιμες θέσεις για το 2026 στη ΔΥΠΑ.

Οι θέσεις αφορούν κατηγορίες εκπαίδευσης: ΠΕ (ΑΕΙ), ΤΕ (ΤΕΙ/ΙΕΚ), ΔΕ (λυκείου/δευτεροβάθμιας).

Ειδικότητες - Θέσεις εργασίας

ΠΕ (ΑΕΙ) Διοικητικού – Οικονομικού (43)

ΠΕ (ΑΕΙ) Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών (1)

ΤΕ (ΤΕΙ/ΙΕΚ) Διοικητικού – Λογιστικού (4)

ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (5)

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού (3)

ΔΕ Προσωπικού Εστίασης / Μαγείρων (4)

Τρόπος Προσλήψεων

Οι θέσεις κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ θα καλυφθούν μέσω των διαδικασιών του ΑΣΕΠ - κυρίως από τους υποψήφιους που συμμετείχαν στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.

Οι θέσεις ΔΕ θα καλυφθούν μέσω ειδικών προκηρύξεων τύπου «Κ» του ΑΣΕΠ, με μοριοδότηση.