Ειδήσεις έδωσε μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του Action24 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του Action24 ανακοίνωσε πως από τον Φεβρουάριο στην εφαρμογή MyHealth App θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βλέπουν σε real time τον μέσο χρόνο αναμονής στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου που θέλουν να επισκεφτούν.

«Θα μπορείς να βλέπεις μέσω του κινητού σου τον χρόνο αναμονής που θα έχεις στο νοσοκομείο που εφημερεύει και θέλεις να επισκεφτείς. Το βραχιολάκι θα συνδέεται με την εφαρμογή και θα βλέπεις τον μέσο χρόνο αναμονής» πρόσθεσε.

Επιπλέον, τόνισε πως μέσω της εφαρμογής οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βλέπουν την αναμονή σε κάθε νοσοκομείο για τα τακτικά χειρουργία.

Τέλος, από τις 15 Δεκεμβρίου ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε πως από το κινητό θα κλείνονται ραντεβού και για διαγνωστικές και απεικονιστικές εξετάσεις δωρεάν για τα νοσοκομεία όλης της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dep9701cf65t?integrationId=40599y14juihe6ly}