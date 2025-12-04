Το μυστικό για χαμηλή χοληστερίνη.

Στη σύγχρονη ζωή, πολλοί παραλείπουν το πρωινό ή τρώνε αργά το βράδυ, χωρίς να συνειδητοποιούν τις συνέπειες για την υγεία τους. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι αυτές οι συνήθειες μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά τα επίπεδα χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων, λιπιδίων σημαντικών για την καρδιά.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Clinical Nutrition, παρακολούθησε περισσότερους από 30.000 Κινέζους ενήλικες μέσης ηλικίας για τέσσερα χρόνια. Οι συμμετέχοντες, όλοι χωρίς καρδιακά προβλήματα, καρκίνο ή διαταραχές λιπιδίων στην αρχή, συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για τις διατροφικές τους συνήθειες πρωί και βράδυ, ενώ οι επιστήμονες μέτρησαν τρεις φορές τα επίπεδα της LDL («κακή») και HDL («καλή») χοληστερίνης, της συνολικής χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι παραλείπουν συχνά το πρωινό και τρώνε αργά το βράδυ εμφανίζουν μικρή αλλά σταθερή αύξηση της LDL χοληστερίνης, αύξηση των τριγλυκεριδίων και μείωση της HDL. Η σχέση αυτή ήταν πιο έντονη στις γυναίκες, στα άτομα με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία και σε όσους έχουν χαμηλή φυσική δραστηριότητα.

Η ώρα που τρώμε φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία για την υγεία μας, σύμφωνα με την επιστήμη της χρονοδιατροφής (Chrononutrition). Παραλείποντας το πρωινό διαταράσσεται ο κιρκαδικός ρυθμός και μειώνεται η ευαισθησία στην ινσουλίνη, με αποτέλεσμα πιθανή αύξηση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων. Το σώμα είναι πιο «έτοιμο» για μεγάλα γεύματα μέσα στη μέρα, ενώ το βράδυ η ανεκτικότητα στη γλυκόζη μειώνεται. Αργά βραδινά γεύματα έχουν επίσης συνδεθεί με μεγαλύτερο κίνδυνο παχυσαρκίας και καρδιακών παθήσεων, πιθανώς λόγω διαταραχής της μελατονίνης, της ορμόνης που ρυθμίζει τον ύπνο και τον μεταβολισμό.

Παρά το γεγονός ότι περιστασιακά αργό βραδινό ή παράλειψη πρωινού δεν αυξάνει άμεσα τη χοληστερίνη, οι ειδικοί προτείνουν να αποφύγετε να γίνει συνήθεια. Το να τρώμε σύμφωνα με τον φυσιολογικό βιολογικό ρυθμό, ξεκινώντας νωρίς και ολοκληρώνοντας τα γεύματα μέσα στην ημέρα, μπορεί να ενισχύσει τη μεταβολική υγεία.

Ορισμένες πρακτικές συμβουλές περιλαμβάνουν το να τρώτε το πρωινό λίγες ώρες μετά την αφύπνιση, να αποφεύγετε φαγητό 2–3 ώρες πριν τον ύπνο, να διατηρείτε τα γεύματα σε σταθερές ώρες, να αυξάνετε τη φυσική δραστηριότητα και να ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς και ψάρια, περιορίζοντας επεξεργασμένα τρόφιμα, νάτριο, ζάχαρη και αλκοόλ. Η μεσογειακή διατροφή αποτελεί εξαιρετική επιλογή για ένα υγιές ξεκίνημα.