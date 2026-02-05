Ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε χτες το βράδυ την Κέρκυρα και την Κεφαλονιά.

Ανεμοστρόβιλος άφησε πίσω του πολλές καταστροφές στην Κέρκυρα, η έντονη βροχή πλημμύρισε δρόμος στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με το corfunews, ανεμοστρόβιλος χτύπησε το χωριό Αφιώνας, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κέρκυρας. Από το πέρασμά του προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές, καθώς τουλάχιστον τρεις στέγες σπιτιών παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, ενώ καταστράφηκε και περίπτερο του Δήμου.

Οι θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν εκτεταμένα προβλήματα τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο συγκρότημα του νησιού. Κλώνοι δέντρων έπεσαν στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και καθιστώντας αναγκαία την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστική Υπηρεσία για την απομάκρυνσή τους.

Στην Κεφαλονιά εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα λόγω της έντονη βροχής. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν και σήμερα συνεπώς θέλει ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνιση.

Η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα το επόμενο διήμερο, με έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

