Δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς την Κυλλήνη, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, των οποίων οι ριπές φτάνουν τα 9 μποφόρ, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια από τα δύο νησιά προς την Κυλλήνη.

Επιπλέον, στην Κεφαλονιά δεν εκτελούνται δρομολόγια στη γραμμή Ληξούρι- Αργοστόλι, λόγω απαγορευτικού, για τρίτη ημέρα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.