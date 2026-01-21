Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, εξαιτίας της κακοκαιρίας.
Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, των οποίων οι ριπές φτάνουν τα 9 μποφόρ, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια από τα δύο νησιά προς την Κυλλήνη.
Επιπλέον, στην Κεφαλονιά δεν εκτελούνται δρομολόγια στη γραμμή Ληξούρι- Αργοστόλι, λόγω απαγορευτικού, για τρίτη ημέρα.
Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.