H επέλαση του χιονιά συνεχίζεται.

Με έντονες χιονοπτώσεις, από τις Πρέσπες έως τα ορεινά Γρεβενά και από τον Γράμμο έως τα Πιέρια όρη και την Κοζάνη, «επελαύνει» από τα ξημερώματα η κακοκαιρία στη Δυτική Μακεδονία. Σε ορισμένα ορεινά τμήματα το χιόνι έχει ξεπεράσει τους δέκα πόντους, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης επικινδυνότητας για τους οδηγούς.

Λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων είναι σε ισχύ ο υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), για το σύνολο των οδικών δικτύων των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Γρεβενά

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων των οχημάτων στο ορεινό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων στο λοιπό οδικό δίκτυο και στην Εγνατία οδό, διεξάγεται κανονικά.

Η άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

στην Εγνατία οδό, από το 120,8ο χλμ (Α/Κ Παναγιάς) έως το 181,1ο χλμ. (Α/Κ Ανατολικός Σιάτιστας) και

στην Εθνική οδό Γρεβενών – Τρικάλων (Ε.Ο. 15), από το 1ο χλμ έως το 41,5ο χλμ.

Καστοριά

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, της Π.Ε. Καστοριάς, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα του κάθετου άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής, διεξάγεται κανονικά.

Η άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

στον κάθετο άξονα της Εγνατία Οδού Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής (Α-29), από το 69,3ο χλμ (Ι/Κ Κρυσταλλοπηγής) έως το 17,5ο χλμ. (Α/Κ Αλιάκμονα)

Κοζάνη

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας (Α-27), στο Εθνικό, Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο διεξάγεται κανονικά.

Β. Η άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

της Εγνατίας οδού (Α-2), από τον Α/Κ Σιάτιστας μέχρι τον Α/Κ Πολυμύλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας,

στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού (Α-29), από τον Α/Κ Σιάτιστας μέχρι τον Α/Κ Αλιάκμονα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και

σε όλο το μήκος του κάθετου άξονα Α-27 από 0 χλμ Α/Κ Κοίλων Κοζάνης έως 14ο χλμ Α/Κ Μαυροδενρίου.

Φλώρινα

Α) Από την 09:40 ώρα σήμερα (21-01-2026) την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων μεικτού επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στα κάτωθι σημεία:

στην Εθνική οδό Φλώρινας – Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής, από το 1ο χλμ έως το 52ο χλμ.,

στην Επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 1ο χλμ. έως το 30ο χλμ. και

στην Εθνική οδό Φλώρινας – Αγίου Γερμανού, από το 31ο χλμ έως το 45ο χλμ.

Β) Η άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων άνω των 12 τόνων στα κάτωθι σημεία:

στην Παλαιά Εθνική οδό Φλώρινας – Κοζάνης, από το 22ο χλμ (διασταύρωση Βεύης) έως το 32ο χλμ., (διασταύρωση Ξινού Νερού),

στη Νέα Εθνική οδό Φλώρινας – Κοζάνης, από το 22ο χλμ (διασταύρωση Βεύης) έως το 34ο χλμ., (κόμβος Κεραμοποιείων) και

στην Παλαιά Εθνική οδό Φλώρινας – Έδεσσας (μέσω Κέλλης), από το 17ο χλμ έως το 34ο χλμ.,

Γ) Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στα κάτωθι σημεία:

στην Εθνική οδό Φλώρινας – Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής, από το 1ο χλμ έως το 52ο χλμ.,

στην Επαρχιακή οδό Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 1ο χλμ. έως το 30ο χλμ.,

στην Παλαιά Εθνική οδό Φλώρινας – Έδεσσας (μέσω Κέλλης), από το 17ο χλμ έως το 24ο χλμ.,

στην Επαρχιακή οδό Αετού – Νυμφαίου, από το 1ο χλμ. έως το 9ο χλμ., και

σε όλο το ορεινό οδικό δίκτυο των Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου.