Πλημμύρισαν δρόμοι στην Κεφαλονιά λόγω της κακοκαιρίας.

Η Κέρκυρα δοκιμάζεται ξανά από την κακοκαιρία, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τους θυελλώδεις ανέμους, εξαιτίας των οποίων έπεσαν δέντρα και σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε αρκετές περιοχές του νησιού και συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ δίνουν μάχη για την αποκατάσταση των προβλημάτων, εν μέσω της κακοκαιρίας. Σε Αλυκές, Κοντόκαλι και Γουβιά η βλάβη στο δίκτυο είναι σημαντική. Στη Βόρεια Κέρκυρα (Καββαδάδες), έπεσε δέντρο πάνω σε καλώδια, με συνέπεια να υπάρξει διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή. Παρόμοια η εικόνα στη Νότια Κέρκυρα (Κάβος και Περιβόλι), όπου δέντρο επίσης έπεσε εξαιτίας των ανέμων με συνέπεια να διακοπεί η ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα enimerosi.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται σε όλα τα σημεία και εκτιμάται ότι η ηλεκτροδότηση θα επανέλθει τμηματικά τις επόμενες ώρες, εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν την ολοκλήρωση των εργασιών, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

{https://www.facebook.com/enimerosi.kerkyraa/videos/793038013069364/}

Πλημμύρισαν δρόμοι στο Αργοστόλι

Προβλήματα καταγράφονται και στην Κεφαλονιά, εξαιτίας της κακοκαιρίας. Λόγω των βροχών, πλημμύρισαν δρόμοι στην παραλιακή Αργοστολίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα kefaloniapress, που δημοσίευσε σχετικές φωτογραφίες και βίντεο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=wy_d87miFJE&t=23s}

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών παραμένουν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ

Από απόψε ο καιρός παρουσιάζει πρόσκαιρη επιδείνωση, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Η Κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τη βορειοδυτική Ελλάδα και αύριο, Πέμπτη, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πολύ ισχυροί νότιοι- νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν απόψε στο Ιόνιο και την Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

- Στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από το βράδυ της Τετάρτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης

- Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης έως και το απόγευμα

- Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως αργά το βράδυ

- Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης μέχρι τη νύχτα

- Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

- Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).