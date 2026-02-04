Η λιβανική κυβέρνηση κατηγορεί το Ισραήλ για ψεκασμούς γλυφοσάτης στα σύνορα, με σοβαρές ανησυχίες για το περιβάλλον και τη γεωργία.

Ο Λίβανος κατηγόρησε την ισραηλινή πλευρά ότι πραγματοποίησε ψεκασμούς με γλυφοσάτη κατά μήκος της λιβανικής πλευράς των συνόρων, προκαλώντας έντονες ανησυχίες για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη γεωργία και τη δημόσια υγεία. Ο ΟΗΕ έχει ήδη εκφράσει προβληματισμό για τον αντίκτυπο αυτών των ενεργειών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και στον τοπικό πληθυσμό.

Η γλυφοσάτη είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο, που σκοτώνει τα αγριόχορτα και χρησιμοποιείται κυρίως στη γεωργία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την έχει χαρακτηρίσει «πιθανώς καρκινογόνα», ενώ άλλοι διεθνείς οργανισμοί θεωρούν ότι είναι ασφαλής όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Παρότι έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, οι περιοχές στα σύνορα από την πλευρά του Λιβάνου παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εγκαταλελειμμένες, ενώ τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται με συχνότητα. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις του στοχεύουν κυρίως μέλη της Χεζμπολάχ ή σχετικές υποδομές.

{https://x.com/VocalPolitics1/status/2019019051272450079}

Σύμφωνα με το υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος του Λιβάνου, αναλύσεις δειγμάτων εδάφους που συλλέχθηκαν στην περιοχή αποκάλυψαν την παρουσία γλυφοσάτης. Όπως αναφέρεται, σε ορισμένες περιπτώσεις οι συγκεντρώσεις της ουσίας ήταν έως και 20 με 30 φορές υψηλότερες από τα συνήθη επίπεδα, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για ζημιές στη γεωργική παραγωγή και τη γονιμότητα του εδάφους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, έκανε λόγο για «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» και χαρακτήρισε το περιστατικό «περιβαλλοντικό και υγειονομικό έγκλημα». Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο όταν κλήθηκε να τοποθετηθεί.

{https://x.com/ZeinabSaffar/status/2019117018746638635}

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε ότι είχε ενημερωθεί από τον ισραηλινό στρατό για επιχείρηση ψεκασμού με «χημική ουσία που χαρακτηρίστηκε ως μη τοξική» κοντά στα σύνορα. Ωστόσο, σύμφωνα με την UNIFIL, οι κυανόκρανοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή, με αποτέλεσμα την ακύρωση περισσότερων από δέκα επιχειρήσεων. Η αποστολή του ΟΗΕ συνέδραμε επίσης τις λιβανικές ένοπλες δυνάμεις στη συλλογή δειγμάτων.

Η UNIFIL επισήμανε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καταγγέλλοντας επαναλαμβανόμενους ψεκασμούς άγνωστων χημικών ουσιών από ισραηλινά αεροσκάφη πάνω από λιβανικό έδαφος. Χαρακτήρισε την ενέργεια «απαράδεκτη», τονίζοντας ότι εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη γεωργία και τις προοπτικές επιστροφής των αμάχων στις περιοχές αυτές.

{https://x.com/SprinterPress/status/2018645276257652870}

Τέλος, το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι προτίθεται να θέσει το ζήτημα ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητώντας διεθνή παρέμβαση και διερεύνηση της υπόθεσης.