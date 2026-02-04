Η ανάρτηση της WWF για τους ήχους της φύσης.

Στον απόηχο της τελετής των Grammy, η WWF «απένειμε» τα δικά της βραβεία για τη «μουσική» της φύσης.

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η οργάνωση μας συστήνει τους «καλύτερους μουσικούς» του κόσμου. Μπορεί να μην υπάρχει κόκκινο χαλί, αλλά είναι αξέχαστοι, σημειώνει.

«Ο κόσμος είναι γεμάτος μουσική, διαμορφωμένη από το νερό, τον πάγο, τα δάση και τον χρόνο», επισημαίνει η WWF συμπληρώνοντας πως τιμά «τους ήχους της φύσης και τα οικοσυστήματα που τους καθιστούν δυνατούς».

Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε τους μεγαλύτερους καλλιτέχνης της φύσης και να τους «βραβεύσουμε» προστατεύοντάς τους, μαζί, καταλήγει η WWF.

{https://www.instagram.com/p/DUSseRxDO5y/?img_index=1}