Η γιορτή της Αγίας Βαρβάρας φέρνει αργία και μονοήμερη ανάπαυλα χωρίς μαθήματα σε πολλές περιοχές της χώρας αλλά και την Αττική.

Οι μαθητές τεσσάρων Δήμων της Αττικής καθώς και αυτοί του Ρεθύμνου, της Δράμας και της Καρδίτσας αδημονούν να σχολάσουν σήμερα καθώς αύριο τα σχολεία τους θα παραμείνουν κλειστά και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα λόγω του εορτασμού της πολιούχου τους Αγίας Βαρβάρας και Αγίου Σεραφείμ. Ταυτόχρονα όλοι βρίσκονται σε επιφυλακή για κλειστά σχολεία την Πέμπτη και την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να σαρώσει τη χώρα.

Ήδη εκδόθηκε έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο Πέμπτη (04-12-2025) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

α. στα νησιά του Ιονίου

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Κλειστά τα σχολεία στη Σύμη στις 5/12 για την κακοκαιρία

Ο δήμαρχος Σύμης αποφάσισε να μείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος Σύμης προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων, ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.

Απόφαση για κλειστά σχολεία στη Σύμη

«Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΗΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει.

Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 περί δομής και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τις προειδοποιήσεις των αρμόδιων μετεωρολογικών υπηρεσιών για την εμφάνιση έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στην περιοχή του δήμου Σύμης.

Την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου Σύμης, για την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται σε όλες τις σχολικές μονάδες, καθώς και σε κάθε αρμόδια υπηρεσία.

Η απόφαση θα δημοσιευθεί στον επίσημο ιστότοπο του δήμου Σύμης (www.dimosymis.gr) προκειμένου να γίνει σχετική ενημέρωση προς τους δημότες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ»

Σχολική αργία η 4η Δεκέμβρη για Δήμους της Αττικής και την Δράμα

Μετά το σημερινό σχόλασμα οι μαθητές όλων των βαθμίδων σε Λυκόβρυση, Νέα Πέραμο, Αργυρούπολη και Αγία Βαρβάρα Αττικής θα απολαύσουν την αυριανή σχολική αργία και θα έχουν στη διάθεσή τους άπλετο ελεύθερο χρόνο για να τον αξιοποιήσουν όπως επιθυμούν. Το ίδιο ισχύει και για τους μαθητές Δράμας και Ρεθύμνου που έχουν και αυτοί πολιούχο την Αγία Βαρβάρα. Να σημειωθεί ότι πέραν των σχολικών μονάδων των ανωτέρω Δήμων κλειστά θα παραμείνουν και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Φροντιστήρια οπότε η αποχή από το διάβασμα και τα μαθήματα είναι οριζόντια για τους μαθητές χωρίς αστερίσκους.

Αγία Βαρβάρα: Η προστάτιδα του Πυροβολικού

Στην ελληνική λαϊκή παράδοση η εορτή της Αγίας Βαρβάρας είναι η πρώτη μιας σειράς τριών συνεχόμενων εορτών, που ονομάζονται συνοπτικά «Νικολοβάρβαρα» και περιλαμβάνουν τις εορτές της Αγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου), του Αγίου Σάββα (5 Δεκεμβρίου) και του Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου). Είναι ταυτισμένη με την έλευση δυνατού κρύου και το μαρτυρούν οι παροιμίες: «Η Βαρβάρα σαβανώνει κι ο Άι Σάββας σαβανώνει», «Τα Αγιονικολοβάρβαρα ή βρέχει ή χιονίζει», «Βαρβαρίτσες, Νικολίτσες, όπου να’σαι μέσα να’σαι» και η ποντιακή «άε Βαρβάρα φύσα, άε Σάββα βρέξον, άε Νικόλα σόντσον (χιόνισε)».

Η ανακοίνωση του Δήμου Ρεθύμνου για την αργία της Αγίας Βαρβάρας με κλειστά σχολεία

Κλειστά θα είναι αύριο τελικά και τα σχολεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθυμνου που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνης (από τον Πλατανιά έως και την περιοχή του Κουμπέ) στο πλαίσιο της αργίας της Αγίας Βαρβάρας, Πολιούχου του Ρεθύμνου. Αυτό αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης η οποία καλεί «τις σχολικές μονάδες να συμμετάσχουν με ένα τμήμα στη Λιτάνευση της Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Βαρβάρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10:45». Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαίρης Λιονή «Γ/ΕΞ/907-2/5.9.2025 (ΦΕΚ 5037Β)» , η 4η Δεκεμβρίου, ημέρα εορτής της Αγίας Βαρβάρας, Πολιούχου της πόλεως του Ρεθύμνου, ορίζεται ως υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρεθύμνης (από Πλατανιά έως την περιοχή του Κουμπέ).

Γιορτή και για τον Άγιο Σεραφείμ με κλειστά σχολεία στην Καρδίτσα

Xαμόγελα αργίας με κλειστά σχολεία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου και για τους μαθητές στην Καρδίτσα λόγω του εορτασμού του πολιούχου της πόλης. Κάθε χρόνο στις 4 Δεκέμβρη τιμάται με μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη η γιορτή του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρα Σεραφείμ.