«Το gov.gr ήταν μια επανάσταση. Ήταν μια επανάσταση για τους πολίτες και μια επανάσταση για τις επιχειρήσεις» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε εκδήλωση της Grant Thornton με τίτλο «Future Unfold», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της τεχνητής νοημοσύνης στη μελλοντική παραγωγικότητα επιχειρήσεων και Δημοσίου, τονίζοντας ότι «παραγωγικότητα χωρίς αξιοποίηση της τεχνολογίας δεν μπορεί να υπάρξει». Συζητώντας με τον CEO της Grant Thornton Βασίλη Καζά και τον πρόεδρο της εταιρείας, δρ. Νίκο Καραμούζη, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η μετάβαση των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή απαιτεί υποστήριξη από εξειδικευμένους φορείς και συμβούλους.

Ανατρέχοντας στην πορεία της χώρας τα τελευταία χρόνια, υπενθύμισε ότι το 2019 η κυβέρνηση έλαβε συνειδητή απόφαση για ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα, το οποίο, όπως είπε, αποτυπώνεται σήμερα στη σημαντική πρόοδο της Ελλάδας σε σχέση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Χαρακτήρισε το gov.gr «επανάσταση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις», σημειώνοντας ότι απέδειξε έμπρακτα πως η τεχνολογία μπορεί να απλοποιήσει τη σχέση του πολίτη με το κράτος.

Για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις και ότι η AI πρέπει να θεωρείται εργαλείο ενίσχυσης της ανθρώπινης παραγωγικότητας. Στο Δημόσιο, όπου το καθεστώς μονιμότητας περιορίζει τον φόβο απώλειας θέσης, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γίνει ευκολότερα, αρκεί να συνοδεύεται από κατάλληλη εκπαίδευση. Παράλληλα αναγνώρισε ότι διεθνώς εντείνεται η συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες μπορούν να υποκαταστήσουν ανθρώπινες θέσεις εργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κυβερνοασφάλεια, επισημαίνοντας ότι όσο εξελίσσεται το ηλεκτρονικό έγκλημα τόσο πρέπει να ενισχύονται τα συστήματα άμυνας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η μεγαλύτερη απειλή αφορά την ταχύτητα με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναπαράγει ψευδείς ειδήσεις, μια εξέλιξη που χαρακτηρίζει σοβαρή πρόκληση για όλες τις ώριμες δημοκρατίες.

Με έντονη ανησυχία μίλησε και για την έκθεση των παιδιών σε ψηφιακά εργαλεία από πολύ μικρή ηλικία, τονίζοντας ότι τα μέσα αυτά μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη διαμόρφωση κοινωνικών δεξιοτήτων. Υπογράμμισε ότι απαιτούνται σαφή όρια χρήσης και ότι οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες οφείλουν να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση κανόνων.

Αναφερόμενος στις επενδύσεις, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «κολοσσιαίες» τις τοποθετήσεις κεφαλαίων στον τομέα της τεχνολογίας και σημείωσε ότι στην Ελλάδα καταγράφεται έντονη κινητικότητα στην ανάπτυξη data centers, υπογραμμίζοντας ότι η ενέργεια θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα λόγω της αναμενόμενης εκτίναξης της ζήτησης. Δεν απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο στο μέλλον να ανοίξει διεθνώς συζήτηση ακόμη και για το εάν τα ρομπότ θα πρέπει να καταβάλλουν εισφορές, επισημαίνοντας ότι κοινωνικές πιέσεις μπορεί να επιβραδύνουν την ταχύτητα υιοθέτησης νέων τεχνολογιών.