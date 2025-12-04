««Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος» υποστήριξε ο 29χρονος.

Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα όπου σκοτώθηκε ο 24χρονος γόνος της γνωστής οικογένειας με τη σοκολατοποιία «Leonidas» ενώ τραυματίστηκε σοβαρά η φίλη του, 21 ετών.

Στην απολογία του ο 29χρονος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, υποστηρίζει πως δεν μπορεί να καταλάβει πως έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε. «Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση», φέρεται να υποστήριξε ενώ ζήτησε να διενεργηθεί συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη