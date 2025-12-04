Σύμφωνα με το σχέδιο, η ανάπτυξη νέων δικτύων σε περιοχές που έως σήμερα δεν εξυπηρετούνται θα δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές για την ένταξη ανανεώσιμων αερίων, όπως το βιομεθάνιο.

Η Italgas επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για την ενίσχυση της ενεργειακής ανάπτυξης της Ελλάδας, παρουσιάζοντας το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2025–2031, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την επέκταση και ψηφιοποίηση του εγχώριου δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Την υλοποίηση του φιλόδοξου προγράμματος θα αναλάβει η Enaon, η θυγατρική του ομίλου που διαχειρίζεται τα δίκτυα διανομής στη χώρα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η ανάπτυξη νέων δικτύων σε περιοχές που έως σήμερα δεν εξυπηρετούνται θα δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές για την ένταξη ανανεώσιμων αερίων, όπως το βιομεθάνιο, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της απανθρακοποίησης. Μέχρι το 2031 προβλέπεται η κατασκευή άνω των 2.500 χιλιομέτρων νέων δικτύων, εκ των οποίων περισσότερα από 2.200 χιλιόμετρα χαμηλής πίεσης θα χρηματοδοτηθούν κατά 38%, ενώ τα υπόλοιπα, μέσης πίεσης, θα εξυπηρετούν κυρίως βιομηχανικούς καταναλωτές.

Κεντρικός άξονας του επενδυτικού πλάνου αποτελεί και η εκτεταμένη ψηφιοποίηση των υποδομών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ενοποίηση των ψηφιακών πλατφορμών του Ομίλου, την υιοθέτηση νέων συστημάτων διαχείρισης τεχνικών υπηρεσιών και την εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες ήδη χρησιμοποιούνται στην Ιταλία και θα επεκταθούν σε όλο το δίκτυο της Enaon. Παράλληλα, προγραμματίζονται αναβαθμίσεις στο Κέντρο Ελέγχου και Συντονισμού της Αθήνας, το οποίο παρέχει συνεχή παρακολούθηση και απομακρυσμένη διαχείριση του δικτύου. Σταθμοί ρύθμισης πίεσης θα εξοπλιστούν με νέα συστήματα εποπτείας και αισθητήρες, ενώ στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού εντάσσεται και η αντικατάσταση των παραδοσιακών μετρητών με «H2-ready» έξυπνους μετρητές, με την εγκατάστασή τους να ξεκινά το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Italgas, Πάολο Γκάλο, υπογράμμισε ότι μέσω της Enaon η εταιρεία δημιουργεί ένα πλήρως ψηφιακό και σε πραγματικό χρόνο διαχειρίσιμο δίκτυο στην Ελλάδα. Όπως τόνισε, η ενσωμάτωση της πλατφόρμας DANA και οι νέοι έξυπνοι μετρητές θα επιτρέψουν ταχεία διείσδυση των ανανεώσιμων αερίων, στο πλαίσιο ενός σημαντικού επενδυτικού σχεδίου που ενισχύει την προοπτική για ένα ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα.

Η εταιρεία αναφέρει ότι χάρη στην πρόσφατη ενεργοποίηση των νέων δικτύων, περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου – από τη Φλώρινα και την Καστοριά έως τη Βέροια, την Αλεξάνδρεια, το Καρπενήσι, την Άμφισσα, τη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και έως το τέλος του 2025 τη ΒΙ.ΠΕ. Ηπείρου – τροφοδοτούνται πλέον σταθερά με φυσικό αέριο, σηματοδοτώντας κρίσιμη πρόοδο στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ο αριθμός των πελατών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από τους 639.000 το 2025 σε σχεδόν 1 εκατομμύριο έως το 2031, με την Italgas να αναμένει βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, υψηλότερη απόδοση των δικτύων και ουσιαστική συμβολή στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.