«Ευτυχώς είχαμε ένα παιδί από εδώ από τη δουλειά, πάρα πολύ καλός, που πήρε τον έλεγχο του λεωφορείου και σταμάτησε», ανέφερε μία από τις εργαζόμενες που επέβαινε στο λεωφορείο.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην Πτολεμαΐδα όταν λεωφορείο που μετέφερε εργαζομένους της ΔΕΗ εξετράπη της πορείας του.

Όπως έγινε γνωστό, ο οδηγός του ιδιωτικού λεωφορείου υπέστη ανακοπή στο τιμόνι, με το όχημα να βγαίνει από τον δρόμο και να χτυπάει στις μπάρες.

Ο άνδρας δυστυχώς κατέληξε λίγο αργότερα, ενώ το λεωφόρειο ακινητοποίησε επιβάτης που δίστασε να πεταχτεί από την θέση του και να πλησιάσει τον οδηγό.

Μιλώντας στο kozan.gr, ο άνδρας ανέφερε πως καθόταν στη μέση του λεωφορείου. «Κάποια στιγμή άκουσα ένα τράνταγμα, πετάχτηκα, είχε αρχίσει το λεωφορείο να χτυπάει στις προστατευτικές μπάρες».

Όπως περιγράφει, όταν έφτασε στο μπροστινό μέρος του οχήματος, «ο οδηγός ήταν πεσμένος στο πλάι και είχε χάσει τις αισθήσεις του».

«Έπιασα το τιμόνι και προσπαθούσα να πατήσω το φρένο ενώ ο οδηγός είχε εκεί τα πόδια του. Αντέδρασα ενστικτωδώς, δεν έχω οδηγήσει ξανά λεωφορείο», παραδέχτηκε.

Σύμφωνα με τον ίδιο «ο κόσμος ήταν αναστατωμένος και σε πανικό αλλά μόλις σταματήσαμε ηρέμησαν όλοι».

