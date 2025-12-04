Επιβάτης φέρεται να ακινητοποίησε αστραπιαία το λεωφορείο πριν συμβούν τα χειρότερα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 7:00 το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, στον δρόμο Πτολεμαΐδας- Κοζάνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του kozan.gr, λεωφορείο ιδιώτη, το οποίο σε καθημερινή βάση μεταφέρει εργαζόμενους της ΔΕΗ και εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα - ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, έχοντας επιβαίνοντες 40 εργαζομένους, προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες, πριν καταλήξει εκτός δρόμου διότι ο οδηγός υπέστη ανακοπή την ώρα της διαδρομής.

Ένας από τους επιβαίνοντες όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά φέρεται να έπιασε το τιμόνι πατώντας φρένο και ακινητοποιώντας το λεωφορείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο οδηγός κατέληξε.

Σύμφωνα με το kozanimedia, oι 58 εργαζόμενοι της ΔΕΗ ειναι καλά στην υγεία τους.