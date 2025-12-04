Μεγάλες καθυστερήσεις από το Αιγάλεω μέχρι το ύψος της Κηφισιάς.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε ξημερώματα της Πέμπτης (04.12.2025) στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, όπου φορτηγό συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο με αυτοκίνητο.

Το τροχαίο έγινε στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος της Κηφισιάς, λίγο πριν την έξοδο για Βαρυπόμπη. Από τη σύγκρουση των οχημάτων ανετράπη το φορτηγό, που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα με αποτέλεσμα τα μπάζα που μετέφερε να πέσουν στο οδόστρωμα. Για αρκετή ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων γινόταν μόνο από τη ΛΕΑ.

Γερανός απομάκρυνε το φορτηγό και το ΙΧ από το σημείο και συνεργεία της Περιφέρειας, μαζί με εκείνα της Νέας Οδού, επιχειρούν να καθαρίσουν τον δρόμο από τα μπάζα ώστε να δοθούν στην κυκλοφορία όλες οι λωρίδες.

Στις 07.45 τα οχήματα διέρχονταν μόνο από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τεράστιες καθυστερήσεις, καθώς οι ουρές ξεκινούν από τη Λεωφόρο Αθηνών και φθάνουν στο ύψος της Καλυφτάκη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dep6ukuzqks9?integrationId=40599y14juihe6ly}