Κριτική στην κυβέρνηση και προτάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού.

Η κατάσταση στην Αθήνα είναι τραγική και έχει φτάσει στο απροχώρητο, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα «Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής: Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του», που συνδιοργάνωσαν το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών. «Στο τέλος θα μας πουν ότι δεν φταίνε αυτοί αλλά εμείς που κυκλοφορούμε. Αυτή θα είναι η απάντηση της ΝΔ, να καθίσουμε στα σπίτια μας για να λυθεί το κυκλοφοριακό», τόνισε επικρίνοντας την κυβέρνηση.

Αυτό είναι το σύμπτωμα μιας χώρας που δεν επενδύει στη βιωσιμότητα και έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της, υπογράμμισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο μέσος οδηγός χάνει στον δρόμο 100 ώρες τον χρόνο και υπολογίζεται πως το κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα κοστίζει στην εθνική οικονομία 80-90 εκατ. ευρώ, σημείωσε.

Έργα όπως η Αστική Σήραγγα Ηλιούπολης, ο οδικός άξονας Ελευσίνα-Οινόφυτα, οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στον Κηφισό, η επέκταση στη λεωφόρο Κύμης και η επέκταση της Αττικής οδού προς Ραφήνα και Λαύριο καθυστερούν δραματικά, συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε ότι το απαισιόδοξο σενάριο είναι πως θα μπουν σε λειτουργία με τη νέα δεκαετία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ανακοίνωσε 300 προσλήψεις στις συγκοινωνίες, όταν υπάρχει ανάγκη για 910. «Η λύση για τη Νέα Δημοκρατία περνά είτε μέσω κάποιου εργολάβου είτε μέσω πανάκριβων προμηθειών. Το είδαμε με τους διαγωνισμούς συνολικής αξίας 913 εκατομμυρίων ευρώ για τα νέα αστικά λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», πρόσθεσε.

Καταθέτοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας μίλησε για παρεμβάσεις χαμηλού κόστους αλλά μεγάλης αποτελεσματικότητας στον Κηφισό, χρήση της τεχνολογίας αρχικά με έξυπνα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, στις εισόδους αλλά και κατά μήκος, για την προσαρμογή των ορίων ταχύτητας στον φόρτο της κίνησης, σε πραγματικό χρόνο. Επίσης μίλησε για δημιουργία ενός έξυπνου μηχανισμού ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων από ατυχήματα, με σταθμούς επέμβασης ανά 4 χιλιόμετρα ώστε ένα μικρό συμβάν να μην προκαλεί τεράστια συμφόρηση.

Ακόμα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε σε αναβάθμιση των κομβικών ανισόπεδων κόμβων Μεταμόρφωσης, Αχαρνών, Π. Ράλλη με λωρίδες εκτόνωσης της κυκλοφορίας και εξέταση της επαναχάραξης των λωρίδων συνολικά. Τόνισε την αναγκαιότητα άμεσης εκκίνησης της ωρίμανσης των κρίσιμων έργων υποδομών, με μελέτες, αδειοδοτήσεις, εξεύρεση και καθορισμό χρηματοδοτικών πηγών. Επίσης, αναφέρθηκε σε προώθηση του ενιαίου μητροπολιτικού σχεδιασμού της κυκλοφορίας και στάθμευσης για όλο το λεκανοπέδιο Αττικής και σε συντονισμό όλων των φωτεινών σηματοδοτών από ενιαίο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει επίσης νομοθέτηση της θέσπισης ως προαπαιτούμενων των μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων για κάθε νέο πόλο οικιστικής, εμπορικής και διοικητικής δραστηριότητας, σχεδιασμός διαφοροποιημένου ωραρίου προσέλευσης δημοσίων υπαλλήλων και δυνατότητα τηλεργασίας σε ζώνες κορεσμού και προώθηση εκτεταμένων πεζοδρομήσεων με παράλληλη νέα χωροταξική πολιτική, ώστε να διαμορφωθούν γρηγορότερες διαδρομές και άρα ευκολότερες μετακινήσεις.

Ακόμη, προβλέπεται η ενθάρρυνση μέσω οικονομικών κινήτρων της κατασκευής περιφερειακών, προς το κέντρο, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, υπόγειων και υπέργειων, με ταυτόχρονη απελευθέρωση χώρου για πάρκα τσέπης και χώρους πρασίνου. Τέλος, στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι και ο σχεδιασμός της μεταφοράς δημόσιων οργανισμών και υπουργείων εκτός Αττικής και η παροχή κινήτρων για μετακίνηση επιχειρήσεων σε βιοτεχνικά και εμποροβιομηχανικά πάρκα της περιφέρειας.

«Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε η Αθήνα να μετατραπεί σε μια πόλη βιώσιμη, προσβάσιμη και με υψηλή ποιότητα ζωής. Η σημερινή κυβέρνηση είχε αρκετά χρόνια να κάνει πολλά και δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Αντί να λύνει, διαιωνίζει τα προβλήματα», τόνισε.

Δούκας: Να αναζητήσουμε λύσεις για τον μετακινούμενο και όχι για το κυκλοφοριακό

Ο Χάρης Δούκας στην τοποθέτησή του ανέφερε παραδείγματα από το Λος Άντζελες και το Παρίσι, προκειμένου να υπογραμμίσει ότι δεν υπάρχει λύση για το κυκλοφοριακό, όμως υπάρχουν για την κινητικότητα.

«Δυστυχώς, αυτή η επιστημονικά τεκμηριωμένη αλήθεια, δεν έχει συναντηθεί, εκ του αποτελέσματος, με το ελληνικό κράτος. Αποσπασματικές παρεμβάσεις σε οδικά έργα, ανεπαρκές παρεμβάσεις στο δημόσιο δίκτυο συγκοινωνίας, εφαρμογή αναχρονιστικών και αποτελεσματικών μέτρων όπως ο δακτύλιος, και κυρίως καμία φροντίδα για τις ανάγκες του μετακινούμενου πολίτη, συνθέτουν το χάος που λέγεται κυκλοφοριακό», παρατήρησε.

Ο δήμαρχος Αθηναίων σχολίασε τη δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, πως εξετάζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό από τις 07:00 έως τις 10:00. «Στ’ αλήθεια ποιος πιστεύει ότι ένα μέτρο, αποσπασματικά, μπορεί να αντιμετωπίσει τον καθημερινό Γολγοθά χιλιάδων πολιτών στον Κηφισό. Λες και δεν υπάρχουν υπερ-αρκετά ΙΧ για να καλύψουν το κενό που θα αφήσουν τα φορτηγά», επεσήμανε.

»Για να μην μηδενίζω όμως έστω και τις περιορισμένες προσπάθειες που γίνονται, να σημειώσω τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση του στόλου των λεωφορείων, ενώ είναι σε εξέλιξη και τα έργα για την σημαντική γραμμή 4 του μετρό. Δείτε όμως πως εξουδετερώνονται δύο παρεμβάσεις που είναι σε σωστή κατεύθυνση. Το 2024 υπολογίζεται ότι χάθηκαν περίπου 500.000 δρομολόγια λεωφορείων, λόγω έλλειψης οδηγών. Το δε μετρό, θα έλεγα ότι σχεδόν υπολειτουργεί σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες που έχει. Πρόσφατη μελέτη της Ένωσης Συγκοινωνιολόγων, στις αρχές του χρόνου, αναφέρει ότι η συχνότητα των συρμών του μετρό είναι ανά έξι λεπτά. Αν αυτός ο χρόνος περιοριζόταν στα τρία λεπτά, θα ισοδυναμούσε σαν να αποκτούσε η Αττική μία λεωφόρο 110 χιλιομέτρων, απορροφώντας τις αντίστοιχες μετακινήσεις», συνέχισε ο Χάρης Δούκας και σημείωσε ότι μελέτη της Ένωσης Συγκοινωνιολόγων υπολόγισε πως οι 6.500.000 χαμένες ώρες στον Κηφισό λόγω συμφόρησης, αντιστοιχεί σε ζημιά ύψους 80-90 εκατομμυρίων ετησίως για την εθνική οικονομία.

«Χρειάζεται να αναζητήσουμε λύσεις για τον μετακινούμενο και όχι για το κυκλοφοριακό», υπογράμμισε. «Αφετηρία ενός τέτοιου σχεδιασμού είναι η γενναία ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και ο επανασχεδιασμός, ενιαία του συγκοινωνιακού έργου. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό απαιτεί χρόνο. Όμως όσο αργούμε να κάνουμε αυτή την επιλογή, τόσο τα αδιέξοδα πληθαίνουν», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε το πώς προσέγγισε το πρόβλημα ο δήμος Αθηναίων. «Κινηθήκαμε σε τρεις άξονες: Ο πρώτος άξονας αφορά τον επανασχεδιασμό των γειτονιών της πόλης, στην βάση του μοντέλου “η γειτονιά των 15 λεπτών”. Με συνελεύσεις που οργανώσαμε σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, συζητήσαμε με τους κατοίκους, πως και ποιες δραστηριότητες χρειάζεται να χωροθετήσουμε κατά τρόπο που οι πολίτες θα εξυπηρετούνται σε 15 λεπτά, κινούμενοι πεζοί. Ο δεύτερος άξονας αφορά την δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας, ως συμπληρωματικό δίκτυο σε κεντρικές συγκοινωνιακές γραμμές. Σε σχετική μελέτη εντοπίσαμε την ανάγκη ενός δικτύου δημοτικής συγκοινωνίας 71ενός χιλιομέτρων με περίπου 200 στάσεις. Ο τρίτος άξονας είναι ένα πλέγμα παρεμβάσεων. Από τον εντατικό έλεγχο και την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης, μέχρι την εφαρμογή ενός καλού σχεδίου πεζοδρομήσεων και την δημιουργία ολοκληρωμένου δίκτυου μικροκινητικότητας με 50 σταθμούς ποδηλάτων, συνδεδεμένους με τους ποδηλατοδρόμους», εξήγησε.

«Δεν μπορώ να πω ότι βρήκαμε συμπαράσταση από το κράτος. Αντίθετα κινητοποιείται δραστήρια για να ακυρώσει την προεκλογική μας δέσμευση για να γίνει η Βασιλίσσης Όλγας, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, ελαφρύνοντας σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο της ευρύτερης περιοχής», τόνισε και έκανε λόγο για χαρακτηριστικά «επικίνδυνης ανεπάρκειας της κυβέρνησης να διαχειριστεί την δύσκολη καθημερινότητα» των πολιτών.

«Δεν σχεδιάζει ολοκληρωμένες πολιτικές, γιατί λειτουργεί με ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Είναι δέσμια μια συγκεντρωτικής αντίληψης και δεν αφήνει περιθώρια στους δήμους να δράσουν σε σημαντικά πεδία, όπως είναι η βιώσιμη κινητικότητα. Αποφεύγει καινοτόμες παρεμβάσεις, που θα συμβάλουν στον περιορισμό της χρήσης του ΙΧ, όχι όμως τιμωρητικά για τους πολίτες, αλλά δημιουργώντας τους εναλλακτικές», συνέχισε και τόνισε πως αυτή η πολιτική επιτείνει τα προβλήματα.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI