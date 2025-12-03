Ο 29χρονος οδηγός είχε παραδεχθεί από την πρώτη στιγμή τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ είχε προκαλέσει και στο παρελθόν σοβαρό τροχαίο.

Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος το περασμένο Σάββατο, κινούμενος με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αρτέμιδα, παρέσυρε και σκότωσε έναν 24χρονο και τραυμάτισε δύο γυναίκες.

Ο νεαρός αποδείχθηκε πως οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι είχε κάνει και χρήση κοκαΐνης.

Υπενθυμίζεται πως το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν ο 29χρονος - πού είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα - έχασε ξαφνικά τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, πίσω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21χρονη φίλη του. Εκείνη την ώρα τα τέσσερα άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ μπαγκάζ.

Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και σοβαρά την 21χρονη φίλη του θύματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 29χρονος έχει συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν για ναρκωτικά, από το 2015 έως και το 2022. Επίσης, το 2020 φαίνεται πως είχε προκαλέσει ξανά τροχαίο ατύχημα με σοβαρούς τραυματισμούς.