Υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγούσε ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο στη Λούτσα το βράδυ του Σαββάτου.

Οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε φαίνεται πως έδειξαν ότι το αλκοόλ στο αίμα του ήταν στο 0,63 γραμμάρια /λίτρο, πάνω, δηλαδή, από το επιτρεπτό όριο.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ το όριο για το αλκοόλ είναι στα 50 γραμμάρια/λίτρο αίματος.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος. Σύμφωνα με υλικό από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα όταν ξαφνικά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Αρχικά προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια πάνω σε δεύτερο, γύρω από το οποίο βρίσκονταν ο 24χρονος, η μητέρα, η αδερφή και η 21 ετών φίλη του θύματος.

Εκείνη την ώρα τα τέσσερα άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ μπαγκάζ. Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα τον 24χρονο και σοβαρά την 21χρονη φίλη του θύματος.