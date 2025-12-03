Από το αυτοκίνητο ανασύρθηκε νεκρή η 75χρονη συνοδηγός.

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (3/12) στο γεφυράκι των Κουραμάδων στην Κέρκυρα όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο ποτάμι από ύψος περίπου επτά μέτρων.

Στο όχημα επέβαιναν δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη, οι οποίες εγκλωβίστηκαν μέσα στα συντρίμμια. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό τους, επιχειρώντας κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Η 75χρονη συνοδηγός ανασύρθηκε δυστυχώς νεκρή, ενώ η 48χρονη οδηγός μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Κέρκυρας για περαιτέρω φροντίδα. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

