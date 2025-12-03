«Formula 1», το θρυλικό φινάλε γράφεται ζωντανά και αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 15:00.

Η πιο εκρηκτική, αμφίρροπη και γεμάτη ανατροπές Formula 1 των τελευταίων ετών κορυφώνεται φέτος, σε ένα Πρωτάθλημα που κρατάει αμείωτη την αγωνία μέχρι την τελευταία στροφή, καθώς ο μεγάλος νικητής δεν έχει ακόμη αναδειχθεί! Το 24 ο και καθοριστικό Grand Prix του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος διεξάγεται στο εκθαμβωτικό Άμπου Ντάμπι και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, στις 15:00, ζωντανά, αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Οι λάτρεις της «βασίλισσας» του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα απολαύσουν ένα τριήμερο γεμάτο ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη, καθώς την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου μπορούν να παρακολουθήσουν αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ τις ελεύθερες δοκιμές και το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου τις καθοριστικές κατατακτήριες δοκιμές, που θα διαμορφώσουν τη δυναμική της μεγάλης μάχης.

Formula 1: Θρυλικό φινάλε τριών διεκδικητών

Νόρις, Φερστάπεν και Πιάστρι στην πιο καυτή μάχη τίτλου των τελευταίων 15 ετών! Στην πίστα της Yas Marina, στο Άμπου Ντάμπι, θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του πρωταθλήματος, μέσα από τον οποίο θα αναδειχθεί ο φετινός πρωταθλητής.

Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, έχουμε έναν μεγάλο τελικό με τρεις διεκδικητές: τον Νόρις (408 βαθμοί), τον Φερστάπεν (396 βαθμοί) και τον Πιάστρι (392 βαθμοί). Όπως το 2010, έτσι και φέτος ο τελικός διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι.

Είναι η 17 η φορά που φιλοξενείται αγώνας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την πρώτη να έχει πραγματοποιηθεί το 2009.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πολυνίκης στη Yas Marina, με πέντε νίκες, είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Εκεί κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του, το 2014, και τον πρώτο για λογαριασμό της Mercedes.

Ο Φερστάπεν έχει τέσσερις νίκες, όπως και τέσσερις τίτλους. Τον πρώτο τίτλο της καριέρας του ο Ολλανδός τον κατέκτησε σε αυτή την πίστα το 2021, σε μια βραδιά που έχει μείνει αξέχαστη!

Φέτος, οι τρεις διεκδικητές του τίτλου έχουν από επτά νίκες, αλλά μπαίνουν στην τελική μάχη με διαφορετική δυναμική.

Στον Λάντο Νόρις αρκεί να ανέβει στο βάθρο (3 ος ) για να κατακτήσει τον τίτλο. Ο Μαξ Φερστάπεν χρειάζεται νίκη και τον Νόρις εκτός βάθρου.

Για τον Όσκαρ Πιάστρι το έργο είναι πιο δύσκολο, καθώς χρειάζεται νίκη και τον Νόρις στην έκτη θέση για να στεφθεί πρωταθλητής.

Ο Αυστραλός ξεκινά την προσπάθειά του με μειονέκτημα, καθώς στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών θα υποχρεωθεί να παραχωρήσει τη θέση του στον δοκιμαστή της ομάδας, Πάτο Ο’ Γουάρντ.

Ο συγκεκριμένος προγραμματισμός γίνεται βάσει των κανονισμών της FIA, που προβλέπουν ευκαιρίες για νέους οδηγούς. Στη Yas Marina έχει κριθεί ο τίτλος των οδηγών τέσσερις φορές: το 2010 (Φέτελ), το 2014 (Χάμιλτον), το 2016 (Ρόσμπεργκ) και το 2021 (Φερστάπεν).

Η πίστα έχει μήκος 5.281 μ., διαθέτει 16 στροφές και ο αγώνας θα διαρκέσει 58 γύρους.

Στην πλειονότητά τους οι στροφές είναι αργές• χαρακτηριστικό της διαδρομής αποτελεί ο ρυθμός «φρένο–γκάζι», χωρίς γρήγορες καμπές. Αυτό ευνοεί ομάδες όπως η Ferrari, που δεν έχουν καλή αεροδυναμική απόδοση στις ταχείες στροφές.

Στη διάθεση όλων των ομάδων θα βρίσκονται γόμες από το μαλακό άκρο της γκάμας: C3, C4 και C5. Θα είναι η τελευταία φορά που θα χρησιμοποιηθούν τόσο φαρδιά ελαστικά. Από το 2026 θα παραμείνουν οι ζάντες 18 ιντσών, αλλά τα ελαστικά θα γίνουν στενότερα. Συνολικά, τη νέα χρονιά, το Πρωτάθλημα της οποίας θα μεταδίδεται αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, θα έχουμε τη μεγαλύτερη αλλαγή τεχνικών κανονισμών στη σύγχρονη ιστορία της Formula 1.

Οι υβριδικές μηχανές αποκτούν μεγαλύτερη ηλεκτρική ισχύ, η αεροδυναμική των μονοθεσίων αλλάζει, το DRS καταργείται και στη θέση του θα υπάρχουν κινητά αεροδυναμικά στοιχεία, ενώ τα καύσιμα δεν θα προέρχονται από ορυκτό άνθρακα. Αξίζει να τονιστεί ότι από το πέσιμο της καρό σημαίας την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, έως την έναρξη των δοκιμών εξέλιξης τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 στη Βαρκελώνη, μεσολαβούν μόλις 49 ημέρες. Τόσο μικρό κενό δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία του πρωταθλήματος!

{https://www.youtube.com/watch?v=kGVTFaSCjhQ}

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 14:00, μια ώρα πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, μπορείτε να παρακολουθήσετε, μεταξύ άλλων, ένα αφιέρωμα στη συναρπαστική μάχη των 3 διεκδικητών στους προηγούμενους 23 αγώνες.

Η απεσταλμένη του ΑΝΤ1 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μαρία Θωμά, θα μας μεταφέρει τον παλμό του τελευταίου αγώνα της χρονιάς. Στην παρουσίαση της εκπομπής «Formula 1 Show» θα βρίσκονται οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης. Στις μεταδόσεις οι Γιώργος Ανανίδας, Κώστας Λεώνης, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης.

Τις προσπάθειες των συναθλητών του, θα σχολιάζει ο Τζώρτζης Μαρκογιάννης. H Μαρία Ανδρεάδη θα περιγράψει μαζί με την Ολίβια Σεϊτανίδη, το F1 Kids.

Formula 1: Αναλυτικά οι μεταδόσεις του 24ου GRAND PRIX στο Άμπου Ντάμπι σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

• F1 FP1 5/12 11:30 ANT1+

• F2 Qualifying 5/12 13:00 ANT1+

• F1 FP2 5/12 15:00 ANT1+

• F1 FP3 6/12 12:30 ANT1+

• F2 Sprint Race 6/12 14:15 ANT1+

• F1 Qualifying 6/12 16:00 ANT1+

• F2 Feature Race 7/12 11:15 ANT1+

• F1 Formula 1 Show 7/12 14:00 ANT1, ANT1+

• F1 Race 7/12 15:00 ANT1, ANT1+

• F1 Kids Race 7/12 15:00 ΑΝΤ1+

• F1 Formula 1 Show 7/12 Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1+

Ο μεγαλειώδης τελικός, γεμάτος αγωνία, ανατροπές και αξεπέραστο υπερθέαμα, έρχεται για να καθορίσει τον μεγάλο νικητή του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 15:00, ζωντανά, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, θα μάθουμε ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο και θα βρεθεί στην κορυφή της Formula 1.

Λάβετε θέσεις!

Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 , οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη, αλλά και το podcast «Brake Test» με τον Κώστα Λεώνη και την Μαρία Ανδρεάδη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο

«Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

Το ΑΝΤ1+ και το Chivas Regal απογειώνουν τον μεγάλο τελικό της Formula 1 με ένα μοναδικό Screening Event στα Village Cinemas @ The Mall Athens

Το ΑΝΤ1+ υποδέχεται το φινάλε του Πρωταθλήματος της Formula 1 powered by Chivas Regal με μία ανεπανάληπτη live εμπειρία, που φέρνει την αδρεναλίνη της πίστας στη μεγάλη οθόνη!

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 14:00, οι φίλοι της Formula 1, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τον τελικό από το Άμπου Ντάμπι, με κινηματογραφική εικόνα, κορυφαία ποιότητα ήχου και τη μοναδική ατμόσφαιρα των Village Cinemas @ The Mall Athens.

Το φουαγιέ της αίθουσας μεταμορφώνεται σε έναν θεματικό χώρο, γεμάτο εκπλήξεις από το Chivas Regal, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη γιορτή για κάθε λάτρη του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ζήστε κάθε ανατροπή, κάθε στιγμή έντασης και τον μεγάλο νικητή της σεζόν, σε ένα event όπου η Formula 1, συναντά την απόλυτη εμπειρία θέασης.

Το ΑΝΤ1+ και το Chivas Regal, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, υπόσχονται μία ημέρα ταχύτητας, συγκινήσεων και εορταστικής ενέργειας, που θα μείνει αξέχαστη.