Στο θέατρο Παλλάς κατέφθασαν το απόγευμα της Τρίτης η Έφη Αχτσιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος και ο Αλέξης Χαρίτσης, προκειμένου να παραστούν στην κεντρική παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Τα στελέχη της Νέας Αριστεράς δίνουν το παρών στην εκδήλωση. Επίσης, από τη Νέα Αριστερά ακολούθησαν οι Σία Αναγνωστοπούλου, Φερχάρντ Οζγκιούρ και Μερόπη Τζούφη. Η παρουσία τους στο Παλλάς θεωρείται συμβολική, καθώς έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας και ανακατατάξεων στον προοδευτικό χώρο.

Η εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα έχει συγκεντρώσει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στο μήνυμα που θα στείλει όσο και στις πολιτικές ζυμώσεις που διαμορφώνονται γύρω του.

{https://www.youtube.com/watch?v=g7ECcWPnJ6M}

{https://www.youtube.com/watch?v=kLWgEXO7rLI}