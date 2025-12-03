Η παρουσίαση της «Ιθάκης» προάγγελος για την ίδρυση νέου κόμματος. Τι θα πει στην ομιλία του ο πρώην πρωθυπουργός- Κοσμοσυρροή σήμερα στο «Παλλάς»- Ποιοι επώνυμοι θα παραβρεθούν, ποιοι όχι- Μετωπική με Μητσοτάκη.

Ένα ισχυρό σήμα, που θα δείχνει στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, αναμένουν οι οπαδοί του, που θα δώσουν το παρών στην παρουσίαση της «Ιθάκης», στο θέατρο «Παλλάς», την Τέταρτη, στις 19.00 το απόγευμα, μετά το ανοιχτό προσκλητήριο του πρώην πρωθυπουργού. Αν και δεν σκοπεύει να ανοίξει τα χαρτιά του, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα τοποθετηθεί για το «αύριο» της χώρας, γεγονός που, προφανώς, μπορεί να ερμηνευτεί και ως «προάγγελος» δυναμικής επιστροφής στην κεντρική πολιτική σκηνή.

«Βλέμμα» στο μέλλον

Βασικός σκοπός του Αλέξη Τσίπρα είναι να εστιάσει στο μέλλον. Έτσι, αναμένεται να μιλήσει για την επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία με μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη συλλογική κουλτούρα.

Και ταυτόχρονα θα κάνει λόγο για την ανάγκη ριζικής αναδιάταξης, ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες στην πολιτική. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, θα σημειώσει ότι είναι αναγκαία μια συλλογική αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά.

«Μέτωπο» με Μητσοτάκη

Θεωρείται δεδομένο ότι ο κ.Τσίπρας θα μιλήσει για τη ζοφερή κατάσταση στην οποία εκτιμά πως έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός, εξαιτίας των πολιτικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, ως εξίσου δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται και η επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να αναλύσει την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Με απλά λόγια, σκοπεύει να περιγράψει με «μελανά χρώματα» τις επιλογές της κυβέρνησης που έχουν οδηγήσει, συνολικά, την Ελλάδα σε αδιέξοδο.

Μάλιστα, ανάμεσα σε άλλα, αναμένεται να κρούσει «καμπανάκι» για την Οικονομία, καθώς εκτιμά ότι πορεύεται με τις παλιές «συνταγές», που έριξαν το 2009-2010 στα «βράχια» τη χώρα. Και εκτός από τον πιθανό δημοσιονομικό εκτροχιασμό, έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να συσσωρεύεται προκλητικός πλούτος σε λίγα χέρια.

Κάτι που συμβαίνει με όρους ανισότητας και κερδοσκοπίας και με ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, το ίδιο με αυτό που οδήγησε στην κρίση.

Υπεράσπιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί το πρόσωπο το οποίο θα συγκεντρώσει τα «πυρά» του Αλέξη Τσίπρα, εκτός «κάδρου» δεν θα μείνουν και όσοι οδήγησαν την Ελλάδα στη χρεοκοπία και την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών. Διότι εδώ και χρόνια, κυβερνητικοί -και όχι μόνο- κύκλοι, επιχειρούν να διαγράψουν την ιστορία πριν το 2015.

Θα υπενθυμίσει ότι παρέλαβε μια κοινωνία με την ανεργία στο 27%, μια χώρα που είχε χάσει μέσα σε πέντε χρόνια το 25% του ΑΕΠ της και ότι οι κυβερνήσεις της περιόδου 2010-2015 κατάργησαν το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο μισθό στο Δημόσιο και τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη.

Τέλος, επιφυλάσσει ειδική αναφορά σε όσους που την περίοδο της διαπραγμάτευσης απαιτούσαν σκληρή στάση από τους δανειστές απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνους που είχαν κάνει «σημαία» τους απαράδεκτα συνθήματα, όπως το «βάστα Σόιμπλε».

Παράλληλα, ο Αλ.Τσίπρας αναμένεται να δηλώσει περήφανος για όλα όσα η δική του κυβέρνηση προσπάθησε και πέτυχε. Υπερήφανος για την αποφασιστικότητα, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια της διαδρομής της, αλλά και υπερήφανος γιατί εκείνος τελικά έφτασε στην «Ιθάκη», εκεί όπου «οι άλλοι αποτύχανε δις».

Τέλος, θα υπογραμμίσει ότι παρέδωσε το 2019 μια χώρα στην οποία οι θυσίες του λαού δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις και, επίσης, δεν έγιναν καταθέσεις σε φορολογικούς παράδεισους, και εκατομμύρια παρκαρισμένα σε θολές εταιρείες οφσόρ.

Για την «Ιθάκη»

Αναφορικά με την συγγραφή της «Ιθάκης», ο Αλ.Τσίπρας αναμένεται τονίσει ότι αποτελεί ένα ακόμη μήνυμα πώς η Αριστερά και όσοι έδωσαν τότε τη «μάχη», δεν θα παρατήσουν αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης. Και θα υπογραμμίσει ότι η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές.

Με δεδομένη, μάλιστα, την εκτεταμένη δημοσιότητα και επίδραση του βιβλίου μετά την κυκλοφορία του, θα σημειώσει χαρακτηριστικά ότι το ίδιο το βιβλίο, με όσα παραθέτει και αποκαλύπτει, μπορεί να υπερασπιστεί και τον εαυτό του και την αλήθεια.

Παρουσίες και απουσίες

Αν η «Ιθάκη» είχε ως στόχο το να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν και με συγκεκριμένα πρόσωπα, φαίνεται πως το πετυχαίνει. Κανένας δεν περιμένει να δει στο «Παλλάς» τα πρόσωπα με τα οποία ο κ.Τσίπρας έχει συγκρουστεί στο παρελθόν. Ούτε τον Γιάνη Βαρουφάκη, ούτε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ούτε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Επίσης, δεν θα είναι τα στελέχη εκείνα της Νέας Αριστεράς που πιστεύουν ότι ο δρόμος τους πρέπει να συναντηθεί με τη λεγόμενη «Ριζοσπαστική Αριστερά», όπως είναι ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο Νίκος Φίλης, ο Νίκος Βούτσης και ο Πάνος Σκουρλέτης.

Αντίθετα, παρόντες αναμένεται να είναι ο Σωκράτης Φάμελλος και το σύνολο των βουλευτών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, πλην του Παύλου Πολάκη. Από τη Νέα Αριστερά, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παραστούν οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Θεανώ Φωτίου, Φερχάρτ Οζγκιούρ και Μερώπη Τζούφη και αρκετά στελέχη πρώτης γραμμής, όπως ο Νίκος Μπίστης, ενώ ερωτηματικό παραμένει το αν θα παραβρεθεί η Σία Αναγνωστοπούλου.

Παράλληλα, δύσκολα θα είναι στο «Παλλάς» στελέχη πρώτης γραμμής του ΠΑΣΟΚ, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει εκδώσει ένα άτυπο απαγορευτικό.