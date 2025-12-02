Zητάει σε όποιον θεωρεί ότι ο Τσίπρας «κατέστρεψε» τη χώρα, να τα πει σε debate.

Τις τελευταίες ημέρες, έχουν αρχίσει να κάνουν τηλεοπτικές εμφανίσεις πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα. Ένας εξ αυτών, είναι ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Δημήτρης Λιάκος, που κάνει δυναμικό μιντιακό μπάσιμο.

Όχι μόνο υπερασπίζεται με στοιχεία τα πεπραγμένα της περιόδου 2014-2019, αλλά προχωράει ένα βήμα μπροστά, καθώς «προκαλεί» τα στελέχη της παρούσας κυβέρνησης να αντιπαρατεθούν μαζί του, πρόσωπο με πρόσωπο. Κοινώς, ζητάει σε όποιον θεωρεί ότι ο Τσίπρας «κατέστρεψε» τη χώρα, να τα πει σε debate. Θα είχε ενδιαφέρον…