Όλες οι πληροφορίες για το τι αναμένεται να πει ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Τον τίτλο του μεγαλύτερου πολιτικού γεγονότος των τελευταίων μηνών στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο - και συνολικά στο πολιτικό σκηνικό - διεκδικεί να κερδίσει η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, καθώς όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι την Τετάρτη, το θέατρο «Παλλάς» θα γεμίσει ασφυκτικά από τους υποστηρικτές του πρώην πρωθυπουργού.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κ.Τσίπρας προετοιμάζεται για μια παρέμβαση που αρκετοί συνομιλητές του δεν έχουν πρόβλημα να τη χαρακτηρίσουν ως «ορόσημο» για το «αύριο», σκοπεύοντας, παράλληλα, να ανοίξει για τα καλά «μέτωπο» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τις πολιτικές που υπηρετεί.

Με το βλέμμα στο «αύριο»

Εκτός της ανάγκης που αισθάνονταν ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να μεταφέρει τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν την ταραγμένη περίοδο 2015-2019, ο βασικός λόγος που οδηγήθηκε στην απόφαση να γράψει το βιβλίο του, ήταν ότι ήθελε να κλείσει οριστικά τους «λογαριασμούς» του με το παρελθόν.

Αφήνοντας στην άκρη τα όσα έλαβαν χώρα την περίοδο της «πρώτης φοράς», τον πρώην πρωθυπουργό απασχολούν τα όσα συμβαίνουν σήμερα στη χώρα και φυσικά η πορεία που θα πρέπει να χαράξει τα επόμενα χρόνια, μέσα στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, καθώς σταθερές δεκαετιών εξαφανίζονται.

Και η προοδευτική παράταξη, σε αυτή τη συγκυρία, οφείλει να διαθέτει μια συγκεκριμένη και ξεκάθαρη πρόταση εξουσίας - κάτι που αναμένεται να επισημάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Με απλά λόγια, αναμένεται μια παρέμβαση που θα αποτελεί «τροχιοδεικτική βολή» για το μέλλον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μετωπική» με Μητσοτάκη

Και επειδή η κατάσταση -την οποίαν αναμένεται να περιγράψει πλήρως στην ομιλία του- που έχει διαμορφωθεί, δεν είναι αποτέλεσμα φυσικών ή παραφυσικών φαινομένων, αλλά εφαρμοσμένων πολιτικών, ο κ.Τσίπρας ετοιμάζεται να επιτεθεί στο πρόσωπο που φέρει την ευθύνη για αυτό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα εναντίον του πρωθυπουργού για την Οκονομία, την Υγεία, τους Θεσμούς και το Κράτος Δικαίου, αλλά και την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ενδιαφέρον για τις παρουσίες

Παράλληλα, όμως, τα βλέμματα αναμένεται να στραφούν και στις παρουσίες πολιτικών στελεχών από τα κόμματα και τις κινήσεις της λεγόμενης Κεντροαριστεράς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος και η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, θα βρεθούν στο «Παλλάς».

Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο ότι τα «φώτα» θα εστιάσουν, κατά κύριο λόγο, στο αν θα παραστούν οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου και Νάσος Ηλιόπουλος, που αποτελούν τον ηγετικό «πυρήνα» των στελεχών της Νέας Αριστεράς που θεωρούν επιβεβλημένη τη συστράτευση όλων των προοδευτικών δυνάμεων, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.