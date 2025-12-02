Η ΑΑΔΕ θα παρέχει στον Διαχειριστή στοιχεία καταναλωτών από τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 των φορολογικών δηλώσεων.

Η ΑΑΔΕ μπαίνει ενεργά στη μάχη κατά των ρευματοκλοπών, ανοίγοντας νέο κανάλι συνεργασίας με τον ΔΕΔΔΗΕ για την ανταλλαγή κρίσιμων δεδομένων που θα επιτρέψουν στοχευμένους ελέγχους και διασταυρώσεις.

Σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες, η Αρχή θα παρέχει στον Διαχειριστή στοιχεία καταναλωτών από τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 των φορολογικών δηλώσεων, με βάση τον αριθμό παροχής και το φορολογικό έτος, καθώς και πληροφορίες ταυτοποίησης φυσικών ή νομικών προσώπων μέσω ΑΦΜ, ονοματεπώνυμου και στοιχείων ταυτότητας.

Τα φορολογικά αυτά δεδομένα θα συνδεθούν με το αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ και θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται ήδη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Διαχειριστή, όπου συγκεντρώνονται πληροφορίες και καταγγελίες για πιθανές περιπτώσεις κλοπής ρεύματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους μεγάλους πελάτες, τόσο στη χαμηλή όσο και στη μέση τάση, όπου μέσω προηγμένων εργαλείων ανάλυσης μετρητικών δεδομένων, όπως αυτά του Κέντρου Τηλεμέτρησης, εντοπίζονται καθημερινά ύποπτες περιπτώσεις.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει θέσει τα τελευταία χρόνια την αντιμετώπιση του φαινομένου σε απόλυτη προτεραιότητα, καθώς οι ρευματοκλοπές επιβαρύνουν έμμεσα τους συνεπείς καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ενισχύσει σημαντικά το τεχνικό δυναμικό του μέσω προσλήψεων, έχει εξοπλίσει τα συνεργεία με φορητές συσκευές όπως tablets, αξιοποιεί νέα ψηφιακά εργαλεία και αναβαθμίζει συνεχώς τον εξοπλισμό των ελέγχων.

Οι έλεγχοι συντονίζονται πλέον κεντρικά και παρακολουθούνται καθημερινά με τη βοήθεια συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που –σύμφωνα με τον Διαχειριστή– έχει οδηγήσει σε ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών.