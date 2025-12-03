Εκτιμώντας ενδεχομένως ότι τυχόν κινήσεις συνεννόησης με Φάμελλο και Χαρίτση μπορεί να δυσκολεύσουν τους σχεδιασμούς του κ. Τσίπρα.

Το φάντασμα του Αλέξη Τσίπρα που επικρέμεται πάνω από την Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως επηρεάζει και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν μέχρι πρόσφατα απορριπτικός σε οποιαδήποτε προοπτική συνεννόησης με τα όμορα κόμματα της κεντροαριστεράς. Και τούτο παρά το γεγονός ότι έχει εδώ και καιρό οικοδομήσει έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με τον Αλέξη Χαρίτση. Δίαυλος που βασίζεται και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, καθώς καμία από τις συνομιλίες τους δεν διαρρέουν προς τα έξω. Διαφαίνεται, λοιπόν, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει πάρει το τελευταίο διάστημα πιο ζεστά το θέμα των προοδευτικών συνεργασιών.

Πιέζεται, όπως προαναφέραμε, από τις επικείμενες κινήσεις Τσίπρα, αλλά και από τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν πως η βελόνα του κόμματός του δεν λέει να ξεκολλήσει, κατά την προσφιλή έκφραση του Παύλου Γερουλάνου. Πιέζεται παράλληλα και από ένα τμήμα του κόμματός του, που παίρνει μέρος στις διεργασίες που καταγράφονται από τα κάτω, με τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα την εκδήλωση που έγινε την Δευτέρα στην Πάτρα.

Εκδήλωση στην οποία μίλησαν ο Θόδωρος Μαργαρίτης, η Μαριλίζα Ξενογιαννοπούλου και ο Νίκος Μπίστης, ενώ έχει σημασία και το γεγονός ότι το πάνελ συντόνισε ο διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης του Μega Σταμάτης Μαλέλης. Επιπροσθέτως είναι σαφές πως τα κομμάτια του ΠΑΣΟΚ που επιθυμούν τις προοδευτικές συνεργασίες θα ενοποιηθούν στην πορεία προς το συνέδριο, με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα να διεκδικεί στο πλαίσιο αυτό πρωταγωνιστικό ρόλο ως κύριος εκφραστής της γραμμής αυτής. Αντίστοιχες θέσεις έχει εκφράσει με αρκετά ηχηρό τρόπο και ο Μιχάλης Κατρίνης, ενώ για τα εσωκομματικά δρώμενα του ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλη σημασία πώς θα κινηθεί ο Π. Γερουλάνος.

Δυο κινήσεις

Τα μηνύματα συνεπώς που προσλαμβάνει ο κ. Ανδρουλάκης αποτυπώθηκαν με δυο διαδοχικές ενέργειες. Την περασμένη εβδομάδα επέλεξε, έστω την τελευταία στιγμή, να στείλει μαγνητοσκοπημένο μήνυμα στην εκδήλωση που έγινε στο Σεράφειο για το κλίμα με ομιλητές τους Σωκράτη Φάμελλο, Αλέξη Χαρίτση και Πέτρο Κόκκαλη και με τον Χάρη Δούκα να απευθύνει χαιρετισμό. Ήταν η πρώτη φορά που ο κ. Ανδρουλάκης ήταν-εμμέσως -ομοτράπεζος με τους επικεφαλής των άλλων δυο προοδευτικών κομμάτων.

Η δεύτερη κίνηση που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν να εισηγηθεί τη συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων στο θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 86, του περίφημου νόμου για την ευθύνη των υπουργών. Ανακοίνωσε ότι θα στείλει σχετική επιστολή προς τα κόμματα, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στο αν θα συμπεριλάβει τους παραλήπτες και την Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι κόκκινο πανί τόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και την Νέα Αριστερά, όπως επίσης και για το μεγαλύτερο τμήμα του ΠΑΣΟΚ.

Ανεξάρτητα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, αχνοφαίνεται ότι ο κ. Ανδρουλάκης αρχίζει να σκέφτεται κάπως πιο ενεργά το θέμα της εμπλοκής του στις ευρύτερες διεργασίες για την κεντροαριστερά. Εκτιμώντας ενδεχομένως ότι τυχόν κινήσεις συνεννόησης με Φάμελλο και Χαρίτση μπορεί να δυσκολεύσουν τους σχεδιασμούς του κ. Τσίπρα...