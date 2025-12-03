Ίσως ο θαυμασμός του Πέτρου Παππά για τον Άδωνι Γεωργιάδη να μην είναι ένα τόσο αθώο γεγονός.
Οι... κακές γλώσσες λένε πως ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ «στραβοκοιτάει» τώρα προς τη Νέα Δημοκρατία, καθώς η επανεκλογή του με τα «πράσινα» ψηφοδέλτια στη συμπρωτεύουσα δείχνει να δυσκολεύει αρκετά.
Θα πείτε και άλλη αλλαγή κόμματος;
Εκλέχτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο κόμμα Κασσελάκη και κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ!
Εδώ ο ίδιος ο Στέφανος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Μητσοτάκη, τον Παππά θα πιάσουν οι ντροπές;
Β.Σκ.