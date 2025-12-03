Ο Στέφανος, η συνεργασία του με τη ΝΔ χωρίς τον Μητσοτάκη και η δυσκολία της Θεσσαλονίκης.

Ίσως ο θαυμασμός του Πέτρου Παππά για τον Άδωνι Γεωργιάδη να μην είναι ένα τόσο αθώο γεγονός.

Οι... κακές γλώσσες λένε πως ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ «στραβοκοιτάει» τώρα προς τη Νέα Δημοκρατία, καθώς η επανεκλογή του με τα «πράσινα» ψηφοδέλτια στη συμπρωτεύουσα δείχνει να δυσκολεύει αρκετά.

Θα πείτε και άλλη αλλαγή κόμματος;

Εκλέχτηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο κόμμα Κασσελάκη και κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ!

Εδώ ο ίδιος ο Στέφανος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Μητσοτάκη, τον Παππά θα πιάσουν οι ντροπές;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.