Ο Πέτρος Παππάς και οι μέρες της ΝΔ στην υγεία με τη ...σημαντική συμβολή του Γεωργιάδη!

Αυτά είπε μεταξύ άλλων, ο πρόσφατα ενταχθείς στην Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Πέτρος Παππάς για τις ημέρες του κ. Γεωργιάδη στο ΕΣΥ, σε συζήτηση που διοργάνωσε το Debate House για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Δεν θα ισχυριστώ ότι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, γιατί έκανε πράγματα. Δεν θα ισχυριστώ ότι ο υπουργός Υγείας δεν εργάζεται, γιατί, αν όχι ο πιο εργατικός, είναι από τους πιο εργατικούς. Στα μέτρα της στρατηγικής και των πόρων που είχε έκανε ό,τι μπορούσε».

Η δική μου γνώμη για τον κ. υπουργό δεν έχει να κάνει με το πολιτικό παρελθόν του κ. Υπουργού και την εχθροπάθεια που επιδεικνύει σε κάθε ευκαιρία για τους εργαζόμενους του ΕΣΥ. Ιδιαίτερα για τους συνδικαλιστές της ΕΙΝΑΠ και της Ομοσπονδίας ξεχνάει και την αστική του ευγένεια, πλην των δικών τους φυσικά παιδιών που φτάνει και σε ευνοϊκές φωτογραφικές νομοθετικές παρεμβάσεις.

Αυτό που εγώ, έχω να καταθέσω και αφορούν την κυβέρνηση, το υπουργείο υγείας και τον κ. Γεωργιάδη, είναι ότι επί των ημερών τους η κατάσταση στην υγεία είναι αυτή που όλοι οι οργανισμοί εγχώριοι και ξένοι διαπιστώνουν.

Πάνω από το 39% των συνολικών δαπανών για την υγεία προέρχονται από την ιδιωτική χρηματοδότηση. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες με τις υψηλότερη συμμετοχή των ιδιωτών – πολιτών στις δαπάνες υγείας σε όλη την ΕΕ. Ενδεικτικά, με βάση τα τελευταία συγκεντρωτικά στοιχεία της Eurostat (2022), o μέσος όρος των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία στην ΕΕ είναι 14,3%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία το 2022 ανήλθαν στο 5,8% του ΑΕΠ, έναντι 7,4% στην Ευρωζώνη

Στην Ελλάδα, πάνω από ένας στους πέντε ανθρώπους (το 21%) δήλωσε ότι δεν καλύφθηκαν οι ιατρικές του ανάγκες εντός του 2023.

Επίσης, η κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης, η είσοδος ιδιωτών στο ΕΣΥ, η μεταφορά υπηρεσιών υγείας στον ιδιωτικό τομέα, η θεσμοθέτηση των απογευματινών χειρουργείων επί πληρωμή αποδομούν τη ραχοκοκαλιά του συστήματος. Το τελευταίο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τον προσωπικό γιατρό, με τις παγκόσμιες πρωτοτυπίες της εισόδου στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας των ειδικευόμενων, των αγροτικών και την επί πληρωμή καθ’ ολοκληρίαν των ασφαλισμένων σε ιδιώτες γιατρούς που δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ απαξιώνει το ΕΣΥ και βάζει ταφόπλακα στον δημόσιο χαρακτήρα του.

Αυτά είναι μέρες Ν.Δ με σημαντική συμβολή του κ. Γεωργιάδη.

(Ο Γιώργος Μπουλμπασάκος είναι Γιατρός ΕΣΥ - Από ιδρύσεως, μέχρι την αρχή του τέλους του)