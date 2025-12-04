«Από την αρχή τον εκτιμούσα πολύ», είπε για τον Αλέξη Τσίπρα η Αθηνά Λινού.

Τη στήριξή της στον Αλέξη Τσίπρα δήλωσε η Αθηνά Λινού, τονίζοντας πως θα τον ακολουθούσε εφόσον «προβάλει αυτά που προέβαλε χθες», κατά την παρουσίαση του βιβλίου του.

«Από την αρχή τον εκτιμούσα πολύ», τόνισε.

«Εγώ αυτά που άκουσα ήταν δύο βασικά πράγματα: το ένα ότι συγκεντρώνεται το κέρδος παγκοσμίως σε μερικούς ανθρώπους. Υπάρχει αύξηση της ψαλίδας, όχι γιατί οι φτωχοί γίνονται πολύ φτωχότεροι αλλά γιατί υπάρχουν κάποιοι πάρα πολύ λίγοι που γίνονται πλουσιότεροι. Η παγκόσμια στροφή υπέρ των πολύ λίγο και παράλληλα η στροφή προς ακραίες απολυταρχικές πολιτικές θέτει σε όλους μας ερωτήματα».

«Σε μια αποστροφή μίλησε και για την επιστήμη. Είπε ότι θέλει να προβάλλει τον ρόλο της. Και εγώ το είχα κάνει σαφές όταν μπήκα στη Βουλή ότι με ενδιαφέρουν δύο πράγματα: η καταπολέμηση των ανισοτήτων και η προώθηση της κοινωνικότητας στην πολιτική και η εφαρμογή της επιστήμης προς αυτή την κατεύθυνση», υπογράμμισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-depcxbrdsrjt?integrationId=40599y14juihe6ly}