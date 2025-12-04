Η αλήθεια είναι πως ο κ.Τσίπρας χρησιμοποίησε σκληρά λόγια για τα υπάρχοντα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Σε καμιά, όμως, περίπτωση δεν έδειξε να κλείνει την «πόρτα» στα στελέχη τους – έστω και κατά μόνας. Εκτός όσων έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει στο νέο «ταξίδι».

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό της χώρας έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας, αφήνοντας ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι προετοιμάζει τη μεγάλη επιστροφή σε πρωταγωνιστικό ρόλο, με έναν νέο πολιτικό υποκείμενο που θα έχει κινηματικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα, το κάλεσμα αυτοοργάνωσης που απηύθυνε, έδειξε και την κατεύθυνση που θέλει να λάβει η νέα κίνηση, με την πρωτοβουλία να περνάει στους προοδευτικούς πολίτες και όχι σε μια κεντρική καθοδήγηση.

Ένα μεγάλο βήμα προς τον νέο φορέα

Οι υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα, που την Τετάρτη κατέκλυσαν το θέατρο «Παλλάς» για την παρουσίαση της «Ιθάκης», είχαν την προσδοκία να λάβουν ένα «σήμα» για το «αύριο» του προοδευτικού χώρου. Εντέλει, ο πρώην πρωθυπουργός προχώρησε σε μια πολύ πιο προωθημένη από το αναμενόμενο τοποθέτηση, μιλώντας ανοιχτά για την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου φορέα της παράταξης.

Άλλωστε, ο ίδιος φρόντισε να είναι ξεκάθαρος ως προς τη σκέψη του, υποστηρίζοντας πως ο κύκλος των σημερινών κομμάτων της Κεντροαριστεράς έχει κλείσει, αφού δεν μπορούν να δώσουν μια εναλλακτική κυβερνητική διέξοδο στους πολίτες. Και αυτό, απέναντι σε μια ετοιμόρροπη κυβέρνηση.

Επομένως, έθεσε επί τάπητος το σχέδιο που ο ίδιος εκτιμά ότι έχει ανάγκη η χώρα, στην παρούσα ιστορική συγκυρία. «Μέσα από μια ριζική ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, να δημιουργηθεί μια μεγάλη, πολύχρωμη, κινηματική, αλλά προγραμματικά συμπαγής και αποφασισμένη προοδευτική παράταξη, ικανή να αγκαλιάσει όλους τους αριστερούς, δημοκρατικούς, ευαίσθητους πολίτες», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Αυτοοργάνωση παντού και περιοδείες

Το σημείο που, ωστόσο, προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση και ερμηνεύτηκε από αρκετούς ως το ξεκάθαρο μήνυμα ότι το «κόμμα Τσίπρα» προχωράει και μάλιστα με γρηγορότερους από το αναμενόμενο ρυθμούς, ήταν το προσκλητήριο προς τους προοδευτικούς ανθρώπους για αυτοοργάνωση σε κάθε πόλη και κάθε γειτονιά.

Ένα εγχείρημα που δεν θα έχει ως κινητήριο δύναμη κάποια κομματική γραφειοκρατία, αλλά τους ίδιους τους πολίτες. Οι συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα αναγνωρίζουν ότι δεν θα είναι εύκολο, εκτιμούν, όμως, ότι μπορεί να προσφέρει μια νέα δυναμική και διαφορετική «πνοή» στην παράταξη.

Παράλληλα, θεωρούν ότι μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην επικοινωνία του πρώην πρωθυπουργού με τους πολίτες που πλήττονται από τις πολιτικές Μητσοτάκη – το όνομα του οποίου δεν ανέφερε ούτε μια φορά σε ολόκληρη την ομιλία του. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για την «Ιθάκη» σε ολόκληρη την επικράτεια, τότε οι κινήσεις αυτοοργάνωσης θα μπορέσουν να συναντηθούν με τον κ.Τσίπρα.

Και γιατί όχι, να συμβάλουν καταλυτικά και στη διαμόρφωση του προγράμματος του νέου φορέα που θα «γεννηθεί» μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες.

Προσκλητήριο χωρίς «πρώτη θέση»

Η αλήθεια είναι πως ο κ.Τσίπρας χρησιμοποίησε σκληρά λόγια για τα υπάρχοντα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Σε καμιά, όμως, περίπτωση δεν έδειξε να κλείνει την «πόρτα» στα στελέχη τους – έστω και κατά μόνας. Εκτός όσων έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει στο νέο «ταξίδι».

«Δεν νομίζω ότι πέφτω έξω, αν πω ότι η σημερινή σας παρουσία, για τους περισσότερους τουλάχιστον, είναι και μια εκδήλωση προσδοκίας, μια δήλωση συμμετοχής στο νέο ταξίδι, που θα ξεκολλήσει την Ελλάδα από το σημερινό βάλτο και θα την οδηγήσει στις καθαρές θάλασσες της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε μαζί και σ’ αυτό το ταξίδι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι «από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν». Φράση, που ερμηνεύεται ως πρόθεση ανανέωσης του στελεχιακού δυναμικού που θα αποτελέσει τον «πυρήνα» του νέου εγχειρήματος.