«Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι «παίζει το παιχνίδι» του Κυριάκου Μητσοτάκη και πως «έβαλε πλάτη» στην κυβέρνηση «αντιπολιτευόμενος» την αντιπολίτευση.

«Στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη», σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη μετά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στην παρουσίαση του βιβλίου του.

«Αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση», ανέφερε ακόμα η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, καταλήγοντας: «Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε στερεότυπα και παπαγάλισε τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ότι «δεν υπάρχει αντίπαλος».

Ξεχνά ότι είναι ο υπαίτιος των δύο νικών Μητσοτάκη;

Ξεχνά πως ως αξιωματική αντιπολίτευση, έχασε το μισό της εκλογικής του δύναμης ανεβάζοντας τη Νέα Δημοκρατία στο 41% λειτουργώντας ως μέγας χορηγός της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης όλων των εποχών;

Στο παρελθόν μας συστήθηκε αγκαλιά με τα ψέματα, σήμερα επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα παίζοντας το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη.

Μίλησε για ιδιοτέλειες ενώ ο ίδιος χωρίς δισταγμό διέλυσε το κόμμα του και συκοφάντησε τους συντρόφους του.

Αντί να καταγγείλει την κυβερνητική πολιτική, επέλεξε να της βάλει πλάτη αντιπολιτευόμενος… την αντιπολίτευση.

Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή για στιβαρό κοινωνικό κράτος, ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο κ. Τσίπρας είναι ταυτισμένος με το χθες, με τις μεγάλες περικοπές στις συντάξεις, τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ν. 3869/2010, τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, την παράδοση των δανείων στα ξένα funds, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, τη φοροεπιδρομή στη μεσαία τάξη, τα παιχνίδια χειραγώγησης των θεσμών.

Το rebranding αποδείχτηκε rewriting της μεγάλης εξαπάτησης του ελληνικού λαού.