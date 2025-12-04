Το πιο αρχοντικό χωριό της Ηπείρου.

Η Ήπειρος, για πολλούς, θεωρείται μία από τις πιο αυθεντικές και ανεξερεύνητες γωνιές της Ελλάδας, πλούσια σε πράσινο, πυκνή βλάστηση, ποταμούς και παραδόσεις, βαθιά συνδεδεμένες με το παρελθόν του τόπου.

Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ελλάδας, συνορεύει με την Αλβανία και βρέχεται από το Ιόνιο πέλαγος, ενώ πρωτεύουσά της είναι τα γραφικά Ιωάννινα, χτισμένα περιμετρικά της λίμνης Παμβώτιδα.

Ταυτόχρονα, η Ήπειρος, ξεχωρίζει για τις όμορφες πλευρές της, με τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα και του Φαράγγι Βίκου, να είναι στο επίκεντρο των εξερευνητών και των ταξιδιωτών.

Έτσι, το Τσεπέλοβο είναι ένα από τα πιο γραφικά και «αρχοντικά» χωριά της περιοχής Ζαγοροχώρια, στην περιφέρεια της Ηπείρου, με πλούσια ομορφιά και παράδοση, σχεδόν «ανέγγιχτο» στο πέρασμα του χρόνου.

Τσεπέλοβο – Η πιο αρχοντική γωνιά της Ηπείρου

Επί της ουσίας, το Τσεπέλοβο, βρίσκεται χτισμένο στις νότιες πλαγιές της Τύμφης, τοποθετημένο σε υψόμετρο περίπου 1.080 – 1.100 μέτρων, ενώ απέχει σχεδόν 50 χιλιόμετρα από το κέντρο των Ιωαννίνων.

Παράλληλα, θεωρείται ένα από τα πιο πολυπληθή και όμορφα χωριά τις ενότητας των Ζαγοροχωριών και ξεχωρίζει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική από πέτρα και την μοναδική αίσθηση που παρέχει η αίσθηση του βουνού και της παράδοσης.

Σύμφωνα με την ιστορία του τόπου, το χωριό, ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα, ενώ από τον 18ο και μετά αναδείχθηκε σε ένα διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο με ανεπτυγμένο εμπόριο στην ξυλεία.

Σε κάθε γωνιά του χωριού κυριαρχεί η πέτρα: στα σπίτια, στα σοκάκια, στις πλατείες και στα στενά δρομάκια. Οι παραδοσιακές κατοικίες, τα πετρόχτιστα καλντερίμια και τα λιθόστρωτα μονοπάτια συνθέτουν ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό, όπου το βουνό και η παράδοση συναντιούνται αρμονικά.

{https://www.youtube.com/watch?v=_g1pSzy847Q}

Τι να επισκεφτείτε αν βρεθείτε στο Τσεπέλοβο;

Το Τσεπέλοβο και η γύρω περιοχή είναι γεμάτα μνημεία και πέτρινα γεφύρια που αποτυπώνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Ζαγοριού, ενώ στο κέντρο του χωριό δεσπόζει και ξεχωρίζει ο ναός του Αγίου Νικολάου, γνωστός για τις εντυπωσιακές τοιχογραφίες του 18ου αιώνα.

Παράλληλα, λίγα χιλιόμετρα, έξω από το χωριό, μέσα σε καταπράσινο τοπίο, βρίσκεται η ιστορική Μονή Ρογκοβού, ένα από τα παλαιότερα μοναστήρια της Ηπείρου, με σημαντικές αγιογραφίες και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική.

Τα πέτρινα, τοξωτά γεφύρια, δεσπόζουν στο χωριό, όπως και στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και ενώνουν μονοπάτια και ρεματιές, ενώ το πιο γνωστό γεφύρι, παραμένει μέχρι και σήμερα ο πολυτοξωτό Καλογερικό - γνωστό και ως «Γεφύρι της Πλακίδας».

Ο χειμώνας στο Τσεπέλοβο είναι μια εμπειρία που συνδυάζει αυθεντικότητα, ζεστασιά και επιβλητική ομορφιά. Το χωριό, χτισμένο από πέτρα και αγκαλιασμένο από τα χιονισμένα βουνά της Τύμφης, μεταμορφώνεται σε ένα ατμοσφαιρικό τοπίο που μοιάζει με σκηνικό παραμυθιού. Η γύρω περιοχή μάλιστα, ενδείκνυται για υπαίθριες δραστηριότητες, εκεί όπου η φύση δεσπόζει.