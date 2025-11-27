Η Ήπειρος προσπαθεί να σταθεί όρθια μετά τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.

Τεράστια είναι τα προβλήματα στην Ήπειρο που χτυπήθηκε από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών.

Από τα ορεινά της Κόνιτσας μέχρι την Σαγιάδα και τα βαθιά πληγωμένα Τζουμέρκα μέχρι την Φιλιππιάδα, δεκάδες μηχανήματα δουλεύουν πυρετωδώς για να δώσουν πρόχειρες και προσωρινές λύσεις.

Άγναντα: Κατολίσθηση και κατάρρευση μεγάλου τοιχίου

Στην κατολίσθηση που σημειώθηκε τις πρώτες ώρες της κακοκαιρίας στα Άγναντα στρέφουν το βλέμμα τους όλες οι τοπικές αρχές καθώς οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται.

Η κατολίσθηση είναι σε αγροτεμάχια του οικισμού και σε απόσταση πενήντα περίπου μέτρων από κατοικίες.

Κατά την διάρκεια της νύχτας κατέρρευσε ένα μεγάλο τοιχίο σε ακάλυπτο χώρο, ανάμεσα σε ξενοδοχείο και σπίτια χωρίς να προκληθούν ζημιές.

Μηχανήματα και συνεργεία δουλεύουν πυρετωδώς

Συνεργεία συνεχίζουν τον αγώνα για αποκαταστάσεις στο δίκτυο ύδρευσης το οποίο σε πολλά σημεία παρασύρθηκε και καταστράφηκε.

Πρόχειρες και ανεπίσημες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι θα απαιτηθούν πάνω από 50 εκατομμύρια για να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά τα προβλήματα που προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Πάνω από εξήντα μηχανήματα δουλεύουν και σήμερα σε όλα τα σημεία προκειμένου να δώσουν λύσεις.

Η καταγραφή των ζημιών έχει ξεκινήσει από τους Δήμους στους οποίους θα πρέπει να απευθύνονται οι πολίτες.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Χασιάκος σε επικοινωνία με το Epiruspost τόνισε ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη.

Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να τηρούν σχολαστικά τις οδηγίες των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας και να αποφεύγουν επικίνδυνα σημεία, όπως ρέματα και απόκρημνες περιοχές.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, με συνεργεία έτοιμα να επέμβουν σε περίπτωση νέων κατολισθήσεων ή προβλημάτων στις υποδομές.

Οι τοπικές αρχές προετοιμάζουν επίσης σχέδια για τη στήριξη των πληγέντων, τόσο με προσωρινά καταλύματα όσο και με βοήθεια για την αποκατάσταση κατοικιών και επιχειρήσεων.

