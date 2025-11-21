Υπερχείλισαν ποτάμια, δρόμοι κόπηκαν στα δύο καθώς η σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει την Ήπειρο.

Άρτα, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Φιλιππιάδα και η ευρύτερη περιοχή του Ζηρού, η οποία είχε πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, είναι μερικές μόνο από τις περιοχές της Ηπείρου, όπου σαρώνει η σφοδρή κακοκαιρία. Νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευή η Πολιτική Προστασία έστειλε μηνύματα 112 σε Άρτα και Ιωάννινα.

Στις 15:40 η Πολιτική Προστασία έστειλε δεύτερο μήνυμα στους κατοίκους της Άρτας που προειδοποιούσε για έντονες βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις στη δημοτική ενότητα της Άρτας, ζητώντας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Νωρίτερα είχε σταλεί άλλο μήνυμα από το 112, που προειδοποιούσε πως «λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις δημοτικές ενότητες Γεωργίου Καραϊσκάκη και Τζουμέρκων της περιφερειακής ενότητας Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Νωρίτερα στην Άρτα και τις γύρω περιοχές υπήρξε διακοπή ρεύματος ωστόσο το πρόβλημα αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι.

Λίγο αργότερα, 112 εστάλη και στους κατοίκους των Ιωαννίνων. «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα.

Η κακοκαιρία χτυπά με ένταση όλη την περιοχή του Ζηρού που είχε υποστεί μεγάλες ζημιές από τις φωτιές όπως και τις κοινότητες της Άρτας. ΟΙ δρόμοι έχουν εξαφανιστεί κάτω από νερά, τα ρέματα έχουν γίνει ποτάμια ενώ από τα βουνά κατεβαίνουν φερτά υλικά και χώματα κάνοντας ακόμα και κεντρικούς δ΄ρομους αδιάβατους.

Στη Φιλιππιάδα, σύμφωνα με το onprevezanews, ο δρόμος από την Παλαιά προς τη Νέα Φιλιππιάδα έχει αποκλειστεί λόγω μεγάλης ποσότητας νερού και φερτών υλικών. Δήμος, Αστυνομία και Πυροσβεστική βρίσκονται σε επιφυλακή για παρεμβάσεις. Σπίτια και καταστήματα στην παλιά Φιλιππιάδα έχουν πλημμυρίσει, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στα χωριά με πολλά να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα γεγονός που δεν επιτρέπει να χρησιμοποιηθούν αντλίες για να απομακρυνθούν νερά.

Στον ποταμό Καλαμά στη Θεσπρωτία, η υπερχείλιση προκάλεσε πλημμύρες στους κάμπους της Βρυσέλλας και της Σαγιάδας, καταστρέφοντας καλλιέργειες μανταρινιών και πορτοκαλιών την περίοδο συγκομιδής.

Παράλληλα, στον κάμπο της Κεστρίνης στον Δήμο Φιλιατών τα νέα πλημμυρικά φαινόμενα, έπληξαν μεγάλες εκτάσεις με μανταρινοκαλλιέργειες, σε μια περίοδο που η συγκομιδή βρίσκεται στο πιο κρίσιμο στάδιό της.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κέρκυρα

Η βόρεια Κέρκυρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα από το μεσημέρι της Πέμπτης. Η ισχυρή βροχόπτωση οδήγησε σε υπερχείλιση ρεμάτων και σε σημαντικές καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές. Κατολισθήσεις σημειώθηκαν στους Καρουσάδες, όπου μία πλαγιά υποχώρησε, προκαλώντας ζημιές σε οχήματα και ακατοίκητα σπίτια.

Δρόμοι έχουν αποκλειστεί, ενώ πολλά σχολεία παραμένουν κλειστά. Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων ενώ κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ έχει σταλεί στο νησί με λέμβους και αντλίες.

Σε ισχύ το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (20/11/2025), προειδοποιώντας για εκ νέου επιδείνωση στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο:

Νησιά Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη)

Αιτωλοακαρνανία

Ήπειρος

Βαθμιαία ύφεση αναμένεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής 21/11 προς το Σάββατο 22/11.

Τι είναι η «γραμμή λαίλαπας» που πλήττει τα βορειοδυτικά

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, μια εκτεταμένη «γραμμή λαίλαπας» μήκους περίπου 200 χιλιομέτρων πλήττει από το πρωί τη βορειοδυτική Ελλάδα, προκαλώντας ισχυρά και επίμονα φαινόμενα.

Η squall line, γνωστή ως γραμμή λαίλαπας, είναι ένα οργανωμένο μέτωπο καταιγίδων που μπορεί να εκτείνεται για δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Χαρακτηριστικά μίας γραμμής λαίλαπας:

Συνεχόμενες, καλά οργανωμένες καταιγίδες σε μία ενιαία γραμμή.

Πολύ ισχυρές ριπές ανέμου κατά τη διέλευσή της.

Έντονες βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης.

Συχνές ηλεκτρικές εκκενώσεις (κεραυνοί).

Πιθανότητα τοπικών στροβιλισμών ή μικρής περιστροφικής δραστηριότητας.

Γιατί είναι επικίνδυνη;

Η γραμμή λαίλαπας μπορεί να προκαλέσει ταυτόχρονα και σε μεγάλη έκταση:

ξαφνικές πλημμύρες,

ζημιές από ισχυρούς ανέμους,

προβλήματα στις μετακινήσεις και στο οδικό δίκτυο,

διακοπές ρεύματος και περιορισμένη ορατότητα.

Με απλά λόγια, πρόκειται για ένα «τείχος καταιγίδων» που κινείται γρήγορα, δημιουργώντας στο πέρασμά του ένα σύνολο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

