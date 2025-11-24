«Τέτοιο νερό δεν έχει πέσει 50 - 60 χρόνια» σημειώνουν τοπικοί φορείς για την κακοκαιρία στην Ήπειρο.

Βυθισμένη στις λάσπες παραμένει η Ήπειρος μετά την καταστροφική κακοκαιρία, που σάρωσαν την περιοχή. Τα Τζουμέρκα μετρούν ακόμα τις πληγές τους ενώ τη Δευτέρα επισκέφθηκε την περιοχή κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής το υπουργό Υποδομών Χρήστο Δήμα.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα τα συνεργεία δήλων και περιφέρειας δίνουν μάχη νυχθημερόν για την αποκατάσταση των πολύ μεγάλων προβλημάτων που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία των περασμένων ημερών στο οδικό δίκτυο και όχι μόνο. Ποτάμια και ρέματα υπερχείλισαν ενώ προβλήματα υπάρχουν στο δίκτυο υδροδότησης και ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με το EpirusPost, το δίκτυο ηλεκτροδότησης σταδιακά αποκαθίσταται, ωστόσο το πρόβλημα της υδροδότησης θεωρείται μείζον, καθώς τα ορμητικά νερά ξήλωσαν και παρέσυραν τις σωληνώσεις.

Την ίδια ώρα το οδικό δίκτυο κρύβει παγίδες για τους οδηγούς. Περίπου 60 μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, των δήμων και ιδιωτών δουλεύουν ασταμάτητα προκειμένου να καθαρίσουν τους δρόμους και να υπάρξει πρόσβαση σε οικισμούς, κτηνοτροφικές μονάδες και απομονωμένα σπίτια.

Ο υπουργός Υποδομών, Χρήστος Δήμας βρέθηκε στον Καταρράκτη των Κεντρικών Τζουμέρκων, συνοδευόμενος από τον περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη, τον βουλευτή Γιώργο Αμυρά και τους δημάρχους Κεντρικών Τζουμέρκων, Χρήστο Χασιάκο και Βορείων Τζουμέρκων, Νίκο Βαϊτση.

Ο Χρήστος Δήμας μαζί με τον γεν.γραμματέα Υποδομών Δημήτριο Αναγνώπουλο και το πολιτικό κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και διαβεβαίωσε πως «η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει άμεσα μία πλήρη καταγραφή όλων των ζημιών σε όλα τα επίπεδα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μία πραγματική εικόνα και στη συνέχεια να στηρίξουμε την περιοχή και τους πολίτες που έχουν πληγεί».

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης έκανε λόγο για πρωτοφανές φαινόμενο. «Τέτοιο νερό δεν έχει πέσει 50 - 60 χρόνια. Ο Ραφτανίτικος δεν είχε φουσκώσει ποτέ τόσο» είπε μεταξύ άλλων ενώ σημείωσε ότι «μας δόθηκε εντολή να προχωρήσουμε στις προσωρινές αποκαταστάσεις αλλά και σε μόνιμες λύσεις. Μόνοι μας δεν γίνεται - τα ποσά είναι τεράστια».

Για τον όγκο του νερού μίλησαν οι δήμαρχοι Βόρειων και Κεντρικών Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης και Χρήστος Χασιάκος αντίστοιχα. «Έπεσαν 490 χιλιοστά βροχής ανά στρέμμα, όσο πέφτει στην Αθήνα σε έναν χρόνο» δήλωσε ο κ. Βαΐτσης και τόνισε ότι υπάρχουν «τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών που κατέβηκαν από τα βουνά, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και υδρευτικά δίκτυα».

Τα σημαντικότερα προβλήματα από την εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής εντοπίζονται σε Ματσούκι, Καλαρίτες, Πραμάντα, Πλατανούσα, Μονολίθι και στους οικισμούς πέριξ της γέφυρας Πλάκας.

Ο δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος έκανε λόγο για φαινόμενο «100ετίας» τονίζοντας πως η υπερβολική βροχόπτωση και οι τεράστιες κατολισθήσεις μετέτρεψαν τα ποτάμια σε χείμαρρους λάσπης.

Με πληροφορίες του EpirusPost, ΑΠΕ